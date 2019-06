Brandi Chastain : "Dans l'histoire du foot féminin, on a commencé au bon moment et on a même lancé le mouvement"

INTERVIEW

Brandi Chastain fait partie des grandes championnes de football aux États-Unis. Elle a été deux fois championne du monde avec l'équipe nationale, en 1991 et 1999. Quelques heures avant le match de quarts de finale qui oppose les États-Unis à la France, elle revient sur le développement du football féminin outre-Atlantique, au micro Europe 1 de Sébastien Krebs.

Les Américaines, des précurseures

Avec 15 millions de licenciées, les footballeuses américaines sont plus nombreuses que leurs homologues masculins. L'équipe nationale a par ailleurs un palmarès bien plus étoffé : elle n'a jamais terminé une coupe du monde au delà de la troisième marche du podium. Brandi Chastain explique que "quand les hommes ont commencé à jouer au foot, on était déjà en retard par rapport aux autres pays. Mais dans l'histoire du foot féminin, on a commencé au bon moment et on a même lancé le mouvement."

L'ancienne championne devenue entraîneure rappelle également qu'une loi de 1972 qui oblige les institutions à dépenser ses fonds publics équitablement entre les équipes masculines et féminines dans tous les sports. "Le football féminin a grandi parce qu'il a été rendu accessible et qu'on a donné beaucoup plus d'opportunités aux filles." C'est pourquoi elle estime qu'aujourd'hui "c'est plus facile que cela ne l'a jamais été [de jouer au foot] parce que notre équipe nationale a eu de grands succès donc ça a eu un effet, cela a attiré les gens."

Un maillot retiré pour célébrer un but : une image devenue iconique

Ce qui a fait basculer Brandi Chastain dans la légende c'est également sa célébration du penalty qui a permis à son équipe de remporter la coupe du monde de 1999. À l'image des garçons, elle a enlevé son maillot en signe de joie, une image iconique aujourd'hui.

"Au moment où j'ai marqué ce penalty, je n'avais pas d'intention particulière", raconte l'ancienne championne. "C'est une célébration assez classique finalement. Peut-être que j'avais ça en tête à force de regarder des matches." Mais 20 ans plus tard, Brandi Chastain voit ce geste différemment.

Depuis, "je suis devenue mère, et grand-mère récemment, et je me demande ce que ça signifiera pour ma petite-fille quand elle verra cette image. Même mes deux fils ne voient probablement pas les femmes de la même façon que la génération de mon père. Ils les voient faire du sport, combien elles peuvent être fortes, douées. Cette image a eu des interprétations différentes à travers le temps et je crois que toutes sont importantes."