Courir régulièrement, renforcer sa musculature... Trois conseils pour gagner en endurance

Devenir plus endurant, ce n'est finalement pas si compliqué. Au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez ce lundi, Akim Ben Mzakar, coach sportif, a prodigué de précieux conseils pour parvenir à répéter un effort physique plus longtemps et plus régulièrement. A condition de respecter une certaine rigueur, les résultats peuvent être fulgurants.

Courir régulièrement...

Il n'y a pas de secret. La course à pied reste l'un des moyens les plus efficaces pour gagner en endurance. "Mais il faut courir intelligemment. Ça ne sert à rien d'effectuer des courses à rallonge une fois de temps en temps pour se donner bonne conscience et ensuite ne plus rien faire pendant plusieurs jours", alerte Akim Ben Mzakar. Le chroniqueur préconise trois séances par semaine. "Et peu importe la durée", ajoute-t-il.

"Chacun démarre à son propre niveau. Disons que les trois premières fois, vous allez courir 30 minutes. Il faudra la semaine suivante essayer ne serait-ce que cinq minutes de plus", conseille-t-il.

... Mais à allure réduite

Nul besoin en revanche d'imprimer un rythme très soutenu lors de ces séances. "Vous devez courir lentement pour courir plus vite et plus longtemps. Les trois quarts de vos séances doivent être programmés à allure modérée", assure Akim Ben Mzakar. De cette manière, le corps s'habituera plus facilement à l'effort. "Cela va vous permettre de ne pas vous blesser et faire en sorte que vos muscles et vos articulations puissent prendre le rythme. Et mécaniquement, votre corps va enregistrer des messages qui vous permettront le jour J d'aller plus vite".

Néanmoins, pas question d'exclure totalement une hausse du rythme de course pendant l'entraînement. "Un quart de vos séances doit être consacré à du fractionné, c'est-à-dire, par exemple, une minute à vitesse rapide, disons 12 km/h, puis une minute de récupération à une vitesse plus faible. Ça va aider à améliorer votre endurance".

Mêler d'autres disciplines

Pour les plus réticents à la course à pied, pas d'inquiétude. Il existe tout un tas d'activités qui permettent de remplir les mêmes objectifs. Notamment le renforcement musculaire qui peut directement influer sur l'endurance. "Ça va permettre d'encaisser un choc qui va être plus ou moins prolongé le jour de votre course".

Akim Ben Mzakar suggère aussi d'autres disciplines sportives qui peuvent s'avérer tout à fait pertinentes, à l'image du vélo ou de la natation. Dans tous les cas et quel que soit le sport pratiqué, des résultats significatifs peuvent être observés très rapidement. "J'ai commencé ma préparation à titre personnel il y a quatre semaines et la simplicité de gagner en endurance jour après jour me surprend moi-même", confie-t-il. De quoi convaincre définitivement les plus sceptiques.