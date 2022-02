Cinq astuces pour limiter les courbatures après le sport

C'est une sensation que connaissent la plupart des sportifs réguliers ou des amateurs du dimanche. Après une bonne séance de sport, des courbatures peuvent apparaître dès le lendemain de l'exercice physique et ces sensations sont parfois désagréables. La coach sportive Anouk Garnier, également athlète de haut niveau, livre ses astuces dans l'émission Bienfait pour vous pour aider tous les sportifs à atténuer ce phénomène, car les courbatures restent de toute façon impossibles à éviter.

S'entraîner régulièrement et gérer son intensité

D'abord, l'entraîneuse met en avant la régularité de la pratique sportive. "Entraînez-vous régulièrement. Si vous faites une séance une fois par mois, ça ne marche pas. Le corps est choqué à chaque fois, et du coup, on va réagir avec une forte inflammation et des courbatures", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

À la régularité s'ajoute l'intensité de l'effort physique : "Si vous êtes débutant et que vous faites une séance avancée, vous allez forcément avoir des courbatures incroyables à chaque fois. L'intensité est à gérer en fonction de votre niveau." Anouk Garnier ajoute par ailleurs le nombre de séances : "Si vous en faites cinq par semaine d'un coup, ça ne va pas, il faut y aller doucement." La coach indique également que les courbatures ne sont pas dangereuses pour la santé, et qu'il est bon de "se laisser quelques jours de récupération".

Faire attention à son alimentation et à son hydratation

La deuxième astuce pour limiter les courbatures est d'être attentif à son alimentation, tout en s'hydratant régulièrement. "L'alimentation, c'est essentiel. C'est ce qui va nourrir vos muscles. Si vous ne les nourrissez pas correctement, vous n'allez pas reconstruire correctement", expose la coach sportive. "Il va falloir un petit peu de protéines, mais vous n'êtes pas obligé de prendre des suppléments. Il faut par exemple des noix, des amandes, ou encore des fruits", ajoute Anouk Garnier, qui souligne également l'importance des repas équilibrés.

Il faut aussi une bonne hydratation. "L'eau est essentielle", clame Anouk Garnier. Cela peut passer par de l'eau gazeuse, riche en sels minéraux. "Il faut deux litres d'eau dans la journée au moins surtout les jours où l'on fait du sport", indique la coach.

Avoir un sommeil de qualité

Pour Anouk Garnier, le repos est aussi un élément important pour limiter les courbatures. "Le sommeil va compter énormément. Si vous avez un sommeil de qualité, vous allez forcément mieux récupérer", explique-t-elle dans l'émission Bienfait pour vous.

Faire circuler le sang grâce à un effort peu intense

Limiter les courbatures passe également par le devoir de bien faire circuler le sang. Pour cela, les massages peuvent être une bonne solution, tout comme un léger exercice après la séance de sport. "Le sang amène tous les nutriments aux muscles pour se reconstruire, donc plus on le fait circuler rapidement, mieux ça va être", enchérit Anouk Garnier. La coach sportive conseille de "bouger avec peu d'intensité", et prend l'exemple "d'une petite marche et d'un petit décrassage".

Essayer la douche écossaise

Enfin, Anouk Garnier affirme qu'une alternance de chaud-froid sur le corps aide à limiter les courbatures, à l'image de la douche écossaise. "Une petite douche froide sur les cuisses, sur les mollets, après une bonne séance de course à pied. Alterner le chaud et le froid, ça va vraiment bien faire circuler le sang", indique la coach sur Europe 1.

Si toutes ces astuces permettent de "calmer" les courbatures, Anouk Garnier ajoute que les étirements, souvent conseillés, ne sont pas forcément nécessaires. "Je suis de l'école 'Faites ce qui vous fait du bien'. Essayez, et si ça vous fait du bien, faites-le", assure la coach.