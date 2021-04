Après avoir contracté le Covid, faut-il attendre pour reprendre une activité physique ?

Certains symptômes du Covid-19 persistent chez les patients bien après que leurs tests redeviennent négatifs. De nombreux malades souffrent notamment d'une gène respiratoire ou peinent à reprendre une activité physique. Mieux vaut dans ces cas-là y aller doucement et se remettre au sport étape par étape, conseille le docteur Jimmy Mohammed jeudi dans Sans Rendez-vous sur Europe 1.

"Le Covid peut laisser toutes sortes de séquelles. Les patients ayant été hospitalisés et mis sous oxygène auront besoin d’une réhabilitation respiratoire qui leur permettra de s'entrainer de nouveau à l’effort. Il faut dans ce cas avoir un avis médical avant de se remettre à une activité physique poussée.

Un impact potentiellement durable sur l'activité physique

Mais même un patient qui n’a pas été hospitalisé lorsqu’il était malade peut être gêné pendant un certain temps, et ce pour plusieurs raisons. La première est une désadaptation à l’effort, qui résulte d’un long moment sans pratique d’activité physique. Cela rentre généralement dans l’ordre au bout d’un certain temps. Il y a d’autre part les patients qui souffrent de "Covid long", des symptômes persistants que l’on a encore du mal à expliquer.

D’autres personnes, même des jeunes, souffrent après le Covid de fibroses pulmonaires, soit l’équivalent d’une cirrhose du foie. Ce n’est pas une maladie anodine, loin de là. Cela montre bien que même si l'on est jeune et que l'on pense être en bonne santé, le Covid peut avoir un vrai impact sur la santé et sur l’activité physique.

Se remettre au sport étape par étape

Dans ces cas-là, le mieux est d’y aller petit à petit. Si vous vous rendez compte dans la vie de tous les jours qu'il est difficile de monter des escaliers, alors qu’avant vous le faisiez sans problème, c’est que quelque chose ne va pas. Il faut alors consulter un médecin généraliste, qui vous adressera au moindre doute vers un spécialiste. Avec des examens poussés, il sera capable de détecter des pathologies comme des myocardites, une inflammation de l’enveloppe du cœur et du cœur, qui provoquent entre autres un essoufflement lors de l’effort.

Si la gène persiste, il ne faut pas hésiter non plus à consulter un pneumologue. Il fera passer des épreuves fonctionnelles respiratoires pour voir si son patient a développé par exemple une forme d’asthme."