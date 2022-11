Marathon de New York : Evans Chebet s'impose et permet au Kenya de réaliser le Grand Chelem

Evans Chebet, âgé de 34 ans, a pris le meilleur sur l'Ethiopien Shura Kitata, pour s'offrir le marathon de New York dimanche, le devançant de 13 secondes sur la ligne. Le Néerlandais Abdi Nageeye, médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo l'an passé, complète le podium.

Chebet a pris les commandes de la course après que le Brésilien Daniel Do Nascimento, parti comme une flèche, a fini par s'effondrer. Il n'a plus jamais laissé d'espoir à ses rivaux.

Le Kenya intouchable

La célèbre course disputée dans les rues de la Grosse pomme était la dernière de l'année et a couronné l'écrasante domination du Kenya, ses coureurs ayant réalisé un 6/6 en 2022.

Le double champion olympique Eliud Kipchoge s'est en effet imposé à Tokyo (6 mars) puis Berlin (25 septembre), Evans Chebet à Boston (18 avril) avant New York, Amos Kipruto à Londres (2 octobre) et Benson Kipruto à Chicago (9 octobre).

C'est la première fois qu'une nation réalise le Grand chelem depuis que le circuit mondial a été élargi à six courses, avec l'ajout du marathon de Tokyo en 2013.