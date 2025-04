Coupe du Roi : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la finale FC Barcelone-Real Madrid ?

Un "Clasico" en finale de la Coupe du Roi d'Espagne : voilà ce qui attend les fans de football ce samedi soir. Le FC Barcelone et le Real Madrid se disputent un titre national prestigieux au stade olympique de Séville. À quelle heure sera donné le coup d'envoi, et sur quelle chaîne suivre la rencontre ?

Les chocs entre le FC Barcelone et le Real Madrid sont parmi les plus suivis sur la planète football. Et en cette fin de saison 2024-2025, les fans sont gâtés puisqu'il y en aura pas moins de deux en l'espace de deux semaines. Avant celui qui s'annonce décisif dans le championnat espagnol le 11 mai prochain, les deux mastodontes de la péninsule ibérique se retrouvent ce samedi soir en finale de la Coupe du Roi d'Espagne, la plus prestigieuse des coupes nationales.

Pressions sur l'arbitrage

À la veille de ce match tant attendu, les arbitres ont néanmoins dénoncé une pression insoutenable alors que le corps arbitral est pointé du doigt par le Real Madrid. La direction de l'actuel 2e de Liga a demandé à la Fédération espagnole de changer les arbitres prévus pour la rencontre, en raison d'un climat tendu. De quoi faire craquer Ricardo de Burgos Bengoetxea, celui qui a été désigné pour assurer l'arbitrage de la rencontre, en conférence de presse.

Malgré ce contexte, les deux clubs vont tenter d'ajouter une nouvelle ligne à leur palmarès. Qui du FC Barcelone de Robert Lewandowski ou du Real Madrid de Kylian Mbappé parviendra à l'emporter ? Pour le savoir, il faudra se rendre sur La Chaîne L'Équipe. C'est effectivement le canal 21 de la TNT qui dispose des droits de la Coupe du Roi. Le coup d'envoi est prévu lui à 22 heures.

FC Barcelone-Real Madrid, finale de la Coupe du Roi Horaire : coup d'envoi à 22 heures Diffuseur : La Chaîne L'Équipe

Les fans de football pourront donc suivre la rencontre gratuitement ce samedi soir. Un avant-match est programmé à 21 heures pour permettre aux téléspectateurs de se plonger dans l'ambiance de cette finale. À noter qu'une séance de prolongation et des tirs au but sont possibles en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire de la partie.