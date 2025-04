Ligue 1 : à quatre jours de son choc contre Arsenal, le PSG chute contre Nice et perd son invincibilité

À quatre jours de sa demi-finale aller de Ligue des champions contre Arsenal, le PSG a concédé sa première défaite de la saison en Ligue 1 contre l'OGC Nice (3-1) vendredi soir au Parc des Princes en ouverture de la 31e journée.

À quatre jours de sa demi-finale aller de Ligue des champions contre Arsenal, le PSG a concédé sa première défaite de la saison en Ligue 1 contre l'OGC Nice (3-1) vendredi soir au Parc des Princes en ouverture de la 31e journée.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Malgré le but de Fabian Ruiz (41e), les hommes de Luis Enrique ne battront pas le record d'invincibilité en championnat sur une saison de Nantes en 1994-1995 (32 matches) après avoir encaissé un doublé de Morgan Sanson (34e, 46e) et un but de Youssouf Ndayishimiye (70e), qui permettent à Nice d'être provisoirement 4e à un point de la deuxième place.

>> Plus d'informations à suivre...