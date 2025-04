Football : l'arbitre de la finale de la Coupe du Roi entre le FC Barcelone et le Real Madrid fond en larmes avant le match

À la veille de Barça-Real en finale de la Coupe du Roi, les arbitres dénoncent une pression insoutenable. Pris pour cible par le Real Madrid, Ricardo de Burgos Bengoetxea et ses collègues appellent à l’apaisement face aux attaques personnelles et à l’impact sur leur vie privée.

Selon plusieurs médias espagnols, le Real Madrid aurait directement contacté la Fédération espagnole de football pour demander le remplacement des arbitres en raison d’un climat jugé tendu. Le club de football présidé par Florentino Pérez estimerait que ces officiels ne seraient plus en mesure de tenir leur rôle. L'arbitre en charge de la vidéo ne serait également pas neutre pour le club madrilène.

Une prise de parole rare et émotive

L’arbitre principal Ricardo de Burgos Bengoetxea et son homologue à la VAR, Pablo González Fuertes, ont publiquement exprimé leur ras-le-bol face aux critiques incessantes visant leur profession. Ricardo de Burgos Bengoetxea est revenu sur la campagne menée à son encontre par la chaîne de télévision officielle du Real Madrid.

Este vídeo lo hace el Real Madrid, antes de la Final de Copa, a través de su televisión oficial.



Insisto, el Real Madrid.



Es acojonante que se le permita a un equipo seguir amedrentando al árbitro que le pitará.



QUE JODIDA VERGÜENZA Y QUE ASCO. pic.twitter.com/lFOFl3ziVt — SAMPA10 (@jc_sampaio) April 24, 2025

Très ému, Ricardo de Burgos Bengoetxea a évoqué les conséquences sur sa vie privée : "Lorsque votre fils va à l’école et qu’on lui dit que son père est un voleur, c’est très perturbant. Le jour où je partirai, je veux que mon fils soit fier de ce qu’a été son père et de ce qu’est l’arbitrage, qui nous a donné beaucoup de valeurs". Les larmes aux yeux, il a confié l’impact que ces attaques peuvent avoir sur les familles d’arbitres, notamment les plus jeunes.

🎙️ "Lo que hago es intentar educar a mi hijo para decirle que es honrado, pero que se equivoca como una persona más".



➡️ "Quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que es su padre".



🗣️ Ricardo de Burgos Bengoechea, árbitro principal.#CopaDelReyMAPFRE | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/GzxSTCsvl9 — RFEF (@rfef) April 25, 2025

L’arbitre basque est dans le viseur des supporters madrilènes depuis Valence-Real Madrid en 2023. Ce jour-là, Vinicius Jr avait été victime d’insultes racistes en tribune avant d’être expulsé pour un geste d’humeur, dans une fin de match controversée.

Un appel à l’apaisement

Face à la montée des tensions, les arbitres ont lancé un message clair : un retour au calme est indispensable. "Lorsque certains parlent de vol et de gros mots, la frustration que vous générez chez les supporters est payée par ceux qui prennent un sifflet. Nous devons revenir à un football plus sain et plus propre", a plaidé González Fuertes.

Face à la polémique, le Real Madrid a décidé de suspendre ses activités médias avant la rencontre. Les Merengue ont décidé de boycotter toutes les activités protocolaires précédant cette rencontre : la conférence de presse a été annulée, la presse n'a pas eu accès à l'entraînement des hommes de Carlo Ancelotti, la coutume de la photo d'avant-match ne sera pas respectée et le dîner entre les présidents n'aura pas lieu également.

La finale FC Barcelone - Real Madrid s’annonce explosive sur le terrain, mais elle l’est déjà en dehors. Le coup d’envoi sera donné ce samedi à 22h, avec une diffusion en clair sur la chaîne L’Équipe.