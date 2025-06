Coupe du monde des clubs FIFA 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir la rencontre entre le PSG et Botafogo ?

Dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 juin, le Paris Saint-Germain et Botafogo s'affrontent pour le match de la deuxième journée de la Coupe du monde des clubs FIFA 2025. L'occasion pour le PSG de se rapprocher d’une qualification directe au prochain tour de la compétition.



Impressionnant contre l'Atlético de Madrid (4-0), le Paris Saint-Germain fera un grand pas vers la première place du groupe B, au Mondial des clubs, s'il bat le club brésilien de Botafogo, dans la nuit de jeudi à vendredi. La domination écrasante du PSG, dimanche dernier, au Rose Bowl de Pasadena, a prolongé l'euphorie parisienne, deux semaines après la démonstration en finale de Ligue des champions contre l'Inter Milan (5-0).

Les hommes de Luis Enrique ont donc surclassé l'Atlético qui était, sur le papier, le plus dangereux des adversaires dans cette phase de groupe pour Paris. A priori, Botafogo, n’a pas les armes pour rivaliser avec ce PSG. Mais le duel ne manque pas de piquant puisque le club brésilien appartient au groupe Eagle Football Holdings de John Textor, également propriétaire de l'Olympique Lyonnais.

Un début de saison compliqué

Sur la scène française, le milliardaire américain a longtemps entretenu une relation orageuse avec le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi. Mais dans les dernières semaines, ce dernier, et John Textor se sont accordés pour mettre leurs différends de côté et travailler ensemble alors que vacillent la santé financière du foot français et de l'OL.

Pour sa part, Botafogo, champion du Brésil en titre et vainqueur de la dernière Copa Libertadores, voudra vendre chèrement sa peau. Le club brésilien a battu Seattle (2-1) lors de la première journée de ce Mondial des clubs, une performance satisfaisante après un début de saison compliqué en championnat (5 victoires, 3 nuls et 3 défaites). "C'est notre ADN d'avoir la possession du ballon, mais on n'a pas réussi à l'avoir et ça a été un problème", avait réagi l'entraîneur de Botafogo, Renato Paiva, après l'entame néanmoins victorieuse de son équipe. Il est sûrement prévenu qu'elle ne l'aura pas davantage contre le PSG.

