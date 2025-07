Coupe du monde des clubs : à quelle heure et sur quelle chaîne voir la finale entre Chelsea et le PSG ?

Coupe du monde des clubs : à quelle heure et sur quelle chaîne voir la finale entre Chelsea et le PSG ? © AFP

Après avoir respectivement éliminé Fluminense et le Real Madrid, Chelsea et le Paris Saint-Germain s'affrontent ce dimanche 13 juillet pour soulever le trophée de la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs de la Fifa. Une rencontre qui opposera le vainqueur de la C1 et de la C4, deux clubs qui ont eu deux parcours bien différents dans la compétition.