Coupe du monde des clubs : le PSG serait-il en passe de devenir le nouveau Barça ?

Affamé malgré sa longue et fructueuse saison, le Paris SG a une nouvelle fois marqué les esprits en ridiculisant le Real Madrid mercredi soir (4-0). Qualifié pour la finale du Mondial des clubs, le club parisien affrontera Chelsea ce dimanche.

Plus rien ne semble arrêter les hommes de Luis Enrique, sur un nuage depuis plusieurs semaines. Un état de grâce qui pourrait durer, car le Paris SG affiche d'énormes ambitions et espère réussir un quintuplé en remportant cette finale de Coupe du monde des clubs.

Paris veut marquer l’histoire du football

Le club parisien a montré sa science du jeu puisque l'Inter Milan, le Bayern Munich, le Real Madrid ont été broyés par l’effectif de Luis Enrique. Paris est en route pour dominer le football mondial comme le Barça il y a quelques années, explique l’ancienne légende du PSG, Dominique Rocheteau. "On parle du grand Barça avec Messi, Iniesta, on parle d'une équipe qui a dominé le football européen et mondial pendant plusieurs années, si le PSG reste dans cette configuration, pourquoi pas", juge-t-il.

"C'est peut-être le début d'une histoire incroyable"

Cette fin de saison pourrait être le début d’une ère glorieuse pour le club parisien espère également le journaliste Jacques Vendroux. "C'est peut-être le début d'une histoire incroyable mais attention, il faut absolument confirmer, si vous obtenez la même chose la saison prochaine, vous pouvez même devenir quelque part un club historique", affirme-t-il.

L’épopée du PSG pourrait permettre aussi à Ousmane Dembélé d’obtenir la plus belle récompense individuelle : le fameux ballon d’or qui sera décerné en septembre.