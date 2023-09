Coupe du monde de rugby : comment les Bleus gèrent-ils leur (longue) pause avant l'Italie ?

Les Bleus peuvent souffler. Quasiment une semaine après leur démonstration au stade Vélodrome face à la Namibie (96-0), les joueurs de Fabien Galthié sont toujours réunis à Aix-en-Provence puisque leur prochain match de Coupe du monde, face à l'Italie à Lyon, n'est programmé que dans neuf jours. Une attente qui peut paraître longue, pour les fans du XV de France, mais aussi pour les joueurs eux-mêmes, habitués depuis le début de la compétition à jouer une fois par semaine.

Toutefois, les Tricolores doivent faire avec. "On a forcément envie d'enchaîner les matches et de jouer très rapidement une fois qu'on a bien récupéré", convient le centre Arthur Vincent, "mais c'est aussi important d'avoir ce temps pour préparer le match", ajoute-t-il en conférence de presse.

Il est bon de "donner du mou à la corde", estime Jean-Claude Perrin

Le dilemme est donc davantage pour le staff des Bleus qui a fait le choix de donner du repos à ses joueurs cette semaine. En neuf jours, ils bénéficieront de six jours off. Un choix assumé et validé par le spécialiste de la préparation physique, Jean-Claude Perrin. "Fabien Galthié a pris la bonne formule. Les matches ont été très, très durs. Donc il faut récupérer musculairement et psychologiquement", détaille-t-il au micro d'Europe 1.

Selon le coach, également consultant d'Europe 1, il est bon de "donner un peu de mou à la corde" au groupe. Un groupe qui s'entraînera jeudi, toujours à Aix-en-Provence, lors d'une séance ouverte au public. Et les Bleus bénéficieront de deux jours de repos supplémentaires où ils auront quartier libre, avant le début d'une semaine plus classique pour préparer la dernière rencontre du groupe A face à l'Italie, vendredi 6 octobre.