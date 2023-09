Blessure d'Antoine Dupont : «Il a un appétit incroyable, il est déjà en résilience», confie Didier Lacroix

Une soirée de rêve pour le XV de France ? Pas tant que ça. Lors de son troisième match de Coupe du monde de rugby, l'équipe de France a largement dominé la Namibie (96-0) et a signé la plus large victoire de son histoire. Seulement, un événement, survenu en début de seconde période, vient entacher ce succès historique : la blessure d'Antoine Dupont. Victime d'un choc violent avec Johan Deysel, le "ministre de l'Intérieur" souffre d'une fracture maxillo-zygomatique".

"Un appétit incroyable"

"Cette blessure nécessite des éléments complémentaires sur un plan médical, des examens radiologiques supplémentaires et une décision chirurgicale que l'on aura sous 48 heures. Mais bien entendu, l'ensemble du monde qui suit la Coupe du monde et les Français ainsi que l'ensemble du monde médical sont en train de se décarcasser pour offrir le meilleur soin et les meilleurs diagnostiques pour Antoine Dupont", assure Didier Lacroix au micro d'Europe 1. Le président du Stade toulousain a pu accompagner le capitaine du XV de France dans l'ambulance qui l'emmenait à l'hôpital. Pendant le trajet, il a pu constater l'état psychologique du meilleur joueur des Bleus.

"Il y a une inquiétude majeure au moment de sa blessure parce qu'il sentait qu'il y avait de la gravité dedans. Il a eu très mal hier. Maintenant, ca va mieux, il a un appétit incroyable, il est déjà en résilience tel qu'on le connait avec un objectif de santé et de sécurité pour la suite. Mais également une grosse envie d'avoir le plaisir de finir cette Coupe du monde", précise-t-il.

Un diagnostic décidé sous 48 heures

Ce vendredi, le capitaine de l'équipe de France de rugby est retourné à Toulouse pour consulter des spécialistes. Pour l'occasion, Didier Lacroix a accompagné son joueur jusque dans la ville rose où il a pu faire un complément d'examens d'imagerie. Le but de se déplacement est de "s'entourer des meilleurs avis". Mais concrètement, combien de temps Antoine Dupont va-t-il rester loin du groupe ? "Ca dépendra de ce qui sera diagnostiqué, de ce qu'il pourra faire en termes de préparation physique pour se remettre le plus rapidement possible en forme", souligne Didier Lacroix.

Mais dans un premier temps, il faut arriver à finir la lecture de ce diagnostic afin de savoir s'il y a une intervention à faire ou pas. "Encore une fois, ça sera décidé sous 48 heures. Il faut trouver beaucoup de calme et de sérénité par rapport à ça, même si les décisions que nous allons prendre sont importantes pour lui, avant toutes choses, mais également pour le reste de la Coupe du monde", insiste le président du Stade toulousain. Interrogé sur la présence d'Antoine Dupont lors de la fin de la compétition, la réponse de Didier Lacroix est unanime. "Oui parce que je crois au destin et j'espère qu'il aura encore des choses merveilleuses à faire sur le terrain dont on a tous besoin".