Coupe du monde de rugby 2023 : le XV de France étrille la Namibie 96-0 et signe la plus large victoire de son histoire

L'équipe de France a écrasé la Namibie 96 à 0 (14 essais dont un de pénalité) et signé la plus large victoire de son histoire, lors de la troisième journée du Mondial-2023, jeudi au Stade Vélodrome de Marseille. Seul point noir de cette soirée, la sortie d'Antoine Dupont à la 46ᵉ minute sur protocole commotion après un choc à la tête. La précédente plus large victoire des Bleus avait déjà été obtenue contre la Namibie, battue 87 à 10 à Toulouse lors de la Coupe du monde 2007. La France, en route pour les quarts de finale, jouera son dernier match de poule le 6 octobre à Lyon contre l'Italie.

Plus d'informations à suivre...