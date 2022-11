Coupe du monde 2022 : premier entraînement climatisé et sous les projecteurs pour les Bleus

Un premier entraînement dans un stade ouvert au public, et surtout, miracle de la technologie, climatisé. Au lendemain de son arrivée à Doha, pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, l'équipe de France tenante du titre n'a pas souffert de la chaleur. Dans cette enceinte, de l'air frais circule en permanence tout autour du terrain au moyen de bouches de climatisation, ce qui occasionne de petites rafales de vent sur une pelouse parfaite.

Des conditions idéales donc pour un bon entraînement avec du public, où 150 fans se sont massés à quelques jours du début du Mondial. Parmi eux, beaucoup de jeunes de l'école française de Doha, drapeaux français en main, ont crié leur joie de voir les Bleus en chair et en os.

"Ils sont impressionnants", s'exclament les supporters sur place

"C'était incroyable", s'exclame, impressionné, le chef de cette bande qui lançait des chants. "J'ai un petit peu la voix cassée parce que j'essayais de les motiver. Franchement, c'est une expérience que je n'oublierai pas parce que ce n'est pas tous les jours que l'on voit des joueurs comme ça", ajoute-t-il enthousiaste. "Ils sont impressionnants", enchérit un de ses camarades. "Que ce soit dans la vraie vie ou dans la télé, ils sont incroyables. Je pense qu'on va avoir la troisième étoile !", lance ce supporter très confiant.

Cette troisième étoile, c'est ce que sont venus chercher Olivier Giroud et ses partenaires au Qatar. L'attaquant de l'AC Milan a donné une conférence de presse dans la journée où il a souligné avoir apprécié cet accueil. Ses premières impressions à Doha sont très bonnes. "On a découvert le bel hôtel dans lequel on va résider pendant cette Coupe du monde. On a de très belles installations", a-t-il remarqué. "Le fait d'avoir des supporters ce soir, c'est bien. On a la chance de s'entraîner dans un stade de 12.000 spectateurs de contenance, donc c'est toujours agréable d'être au contact des supporters", partage le numéro 9 des Bleus.

"Je crois dans nos Bleus", affirme Emmanuel Macron En déplacement à Bangkok, le président Emmanuel Macron a tenu à glisser quelques mots envers l'équipe de France de football au micro d'Europe 1. "Je crois dans nos Bleus", a-t-il d'abord assuré. "Je pense que c'est jouable. On a une bonne équipe, il y a un bon renouvellement qu'a fait Didier Deschamps. Il y a malheureusement déjà des blessures sur des joueurs que j'aime beaucoup", a concédé le chef de l'État, en poursuivant son analyse : "On a quand même des gens encore assez jeunes qui ont gagné la deuxième étoile mais qui ont l'habitude des grandes compétitions qui sont là." "Et on a des jeunes qui sont dans les meilleurs clubs français et européens, et dont c'est la première compétition, donc ils sont frais", a enchaîné Emmanuel Macron. "On a une moyenne d'âge qui est du coup très bonne, une bonne énergie. Donc, moi j'y crois, et puis on a, je pense, le meilleur sélectionneur au monde aussi", a-t-il également lancé. Le chef de l'État s'est de même prononcé contre le boycott du Mondial au Qatar à cause du non-respect des droits de l'Homme. Selon lui, l'événement aide le pays à changer.

Benzema et Varane se sont entraînés à part

Dans le public, deux personnalités de marque ont fait leur apparition. D'abord, Nasser al-Khelaifi, le président qatari du Paris Saint-Germain qui a assisté à la séance en tenue traditionnelle. Et puis, en voisin, le champion du monde 2018 Steven Nzonzi, qui évolue désormais dans un club du petit émirat, est venu encourager ses anciens coéquipiers.

Lors de ce premier entraînement, conséquent, le sélectionneur Didier Deschamps a donné de la voix. Karim Benzema et Raphaël Varane, qui reviennent de blessure, se sont entraînés à part.