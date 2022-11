Europe 1 fait vibrer ses auditeurs au rythme de la Coupe du monde 2022 !

Alors que débute, dimanche 20 novembre, la 22e édition de la Coupe du monde de football au Qatar, Europe 1 met en place un dispositif spécial autour de Lionel Rosso. Sur place, pour commenter les matchs et couvrir l’évènement : Jean-François Pérès, chef du service des sports d’Europe 1, Jacques Vendroux et Cyrille de la Morinerie. La joueuse internationale et capitaine de l’équipe de France féminine, Wendie Renard, apportera son expertise aux auditeurs.

Europe 1 Sport – spécial Coupe du monde (19h15-23h) :

Chaque jour de 19h15 à 23h, une édition spéciale d’Europe 1 Sport, portée par Lionel Rosso entouré de consultants, reviendra sur l’actualité de la compétition et proposera de suivre les matchs. Au total, 19 matchs seront retransmis sur Europe 1 lors des phases de poule, dont tous les matchs de l’équipe de France en direct et en intégralité. Sur place, les matchs seront commentés par Jean-François Pérès, chef du service des sports d’Europe 1, Jacques Vendroux et Cyrille de la Morinerie. De 19h15 à 20h, Lionel Rosso proposera un avant-match avec un point sur les différentes équipes et les enjeux. Et, rendez-vous dès 20h pour suivre la rencontre et à partir de 22h pour le debrief.

Dimanche 20 novembre, Cédric Chasseur prendra l’antenne dès 16h à l’occasion du match d’ouverture, et sera tout au long de la compétition aux commandes des après-midis d’Europe 1 Sport. Les auditeurs retrouveront, tout au long de la journée, des points réguliers pour ne rien manquer du tournoi, ainsi que des contenus exclusifs sur Europe1.fr et les réseaux sociaux de la station.

Wendie Renard, consultante spéciale de la station :

Wendie Renard, capitaine de l’équipe de France féminine de football et huit fois championne de la Ligue des Champions avec l’Olympique Lyonnais, rejoint Europe 1 en tant que consultante. Elle proposera aux auditeurs un « Journal de la Coupe du monde » en duo avec Jacques Vendroux, chaque jour à 8h30 dans Europe Matin – 7h-9h présenté par Dimitri Pavlenko, dans Europe Midi porté par Romain Desarbres, ainsi qu’à 7h30 le samedi et le dimanche dans Europe Matin week-end, présenté par Lénaïg Monier.

Les auditeurs retrouveront également Guy Roux, Alain Giresse, Alain Roche, Jimmy Algerino, Marc Libbra, ainsi que toute l’équipe des sports d’Europe 1.

Europe 1 radio officielle de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022 !