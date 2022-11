Coupe du monde 2022 : les premiers pas des Bleus sous le soleil qatari

Les Français ont donc passé leur première nuit à Doha, protégés par les hauts murs d'enceinte de leur complexe hôtelier Al Messila, et par une sécurité discrète mais renforcée. Doha, une cité tentaculaire aux innombrables voies rapides, ultra larges, à l'américaine et qui accueille pour la première fois la coupe du monde de football. Mais vingt minutes de cars seront suffisantes pour rejoindre ce jeudi après-midi le centre d'entraînement et démarrer l'aventure qatarie. Au programme : une conférence de presse avec Olivier Giroud, à 15 heures, heure française puis un entraînement sous une température qui dépassera les 30 degrés.

Les Bleus très attendus par les fans

Les débuts des Bleus seront donc marqués par la chaleur, une forte humidité mais aussi la ferveur dans les ruelles bondées du souk de Doha. Sur la corniche, où l'on peut admirer la fameuse Skyline de gratte-ciels multicolores, Sassi et Moese, deux Tunisiens expatriés, confient leur amour pour l'équipe de France. Les deux amis attendent les stars des Bleus avec impatience.

"Nous avons des bonnes relations entre la France et la Tunisie. La Tunisie ou la France en vainqueur, c'est la même chose. J'aime beaucoup l'équipe de France, elle joue bien. Il y a Karim Benzema et surtout Kylian Mbappé !", détaillent-ils, enjoués. La Tunisie jouera d'ailleurs face à la France le 30 novembre.