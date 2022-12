Coupe du monde 2022 : face à l'Argentine, les Bleus prêts à déjouer tous les pronostics

Quatre ans après leur triomphe, l'équipe de France a de nouveau rendez-vous avec son histoire. Ce dimanche après-midi, les Bleus affronteront l'Argentine pour la finale de la Coupe du monde au Qatar. Et si les deux équipes espèrent ajouter une troisième étoile à leurs maillots, tous les Argentins et une bonne partie de la planète attendent le triomphe de Lionel Messi, qui n'a jamais gagné cette compétition et qui y participe pour la dernière fois. Des adversaires redoutés pour plus d'une raison par le capitaine des Bleus, Hugo Lloris.

Car pour le gardien de l'équipe de France, l'Argentine est "une équipe très bien organisée, très forte défensivement, agressive sur le porteur et qui joue très bien dans les transitions offensives sur les erreurs de l'adversaire. Après, dans l'histoire de l'Argentine, il y a toujours eu de très grands joueurs comme symbole. Bien sûr, il y a eu Maradona et aujourd'hui Leo Messi qui font partie de la légende de notre sport", souligne le footballeur.

"On espère que ce match restera dans les annales du côté français"

"Jouer une finale de Coupe du monde, quel que soit l'adversaire, c'est un grand événement. Mais de rencontrer l'Argentine à ce stade de la compétition, ça rend les choses encore plus belles. En tout cas, on espère que ce match restera dans les annales du côté français", conclut Hugo Lloris. Un concurrent de taille, mais une fois de plus, les Bleus sont prêts à déjouer tous les pronostics. Car cette finale est un peu celle de la France contre le reste du monde.

>> Retrouvez le Journal de la Coupe du monde 2022 tous les jours sur Europe 1, radio officielle

Depuis des semaines, les Bleus ont surmonté tous les obstacles possibles pour défendre leur titre. Forfait, blessure, décisions arbitrales et même virus grippal, rien ne semble les écarter de leurs objectifs. Pas même des adversaires déchaînés comme l'Angleterre ou le Maroc. L'ultime défi, c'est donc l'Argentine de Messi, ses lieutenants zélés et parfois agressifs. Sans oublier son extraordinaire public, le plus fervent de cette Coupe du monde. Ils seront plusieurs dizaines de milliers ce dimanche après-midi à Lusail, noyant sans doute les 6.000 Français présents en tribunes.

"Les seuls adversaires que l'on a, c'est ceux qui seront sur le terrain"

Mais même cela ne trouble pas la sérénité de Didier Deschamps. "Nos adversaires, ils ne sont pas dans les tribunes. Les seuls adversaires que l'on a, c'est ceux qui seront sur le terrain. Le peuple argentin est un peuple de passionnés et c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait une telle ambiance parce que c'est une finale de Coupe du monde", souligne le sélectionneur de l'équipe de France.

Une finale que les Français devraient aborder avec un effectif quasiment au complet. Les derniers symptômes du virus seront mis de côté le temps d'un match à nul autre pareil dans une carrière. De Lloris à Giroud en passant par Griezmann et MBappé, ces Bleus exemplaires veulent absolument offrir à la France le plus beau cadeau de Noël.