Coupe du monde 2022 : «On veut être de bons perdants», au Maroc, le dépit dans la fierté

"J'espère que la France va gagner." Même Walid Regragui, le sélectionneur de l'équipe marocaine, très bon perdant après le match, est derrière la France après sa victoire face au Maroc 2 -0 pour la demi-finale de la Coupe du monde. Plus globalement, tous les Marocains saluent la performance des Bleus. Déçus mais fiers de leur équipe, déjà entrée dans l'histoire en devenant le premier pays africain à aller aussi loin dans cette compétition. À Casablanca, dans les rues et dans les bars, ils sont nombreux a avoir rêvé d'un nouvel exploit des Lions de l'Atlas.

Des supporters très heureux malgré le résultat

"On y croyait, on voulait être en finale", confie Lounis. Le supporter a gardé espoir jusqu'au bout donc forcément il est un peu déçu, mais pas seulement : "On est aussi très heureux parce qu'on a bien joué. On a bien joué le long de la compétition. Puis voilà, il faut bien qu'il y ait un vainqueur et un perdant et on veut être de bons perdants".

C'est peut-être même la plus belle image de cette défaite, tous ces supporters qui applaudissent et qui célèbrent le parcours exceptionnel de leur équipe. En tenue traditionnelle, Kaoutar brandit avec estime le drapeau marocain. "Je reste très fière de mon équipe. Je pense que le niveau qu'ils ont montré, il est très très très fort. La prochaine fois, on va faire mieux", espère-t-elle, le sourire aux lèvres.

Beau joueur, Kassim lui veut saluer la performance des Bleus. "C'est un match où les joueurs marocains ont fait un effort. Mais on a rencontré une grande équipe : c'est la France et elle a déjà gagné la Coupe du monde", concède-t-il. Et le Mondial n'est pas encore terminé pour les Lions de l'Atlas qui jouent la troisième place samedi contre la Croatie.