Coupe du monde 2022 : direction la finale pour les Bleus qui visent le doublé

En Coupe du monde, plus que le beau jeu, ce qui compte, c'est la victoire. Les Bleus de Didier Deschamps sont qualifiés pour une deuxième finale consécutive. Cette fois, ce sera contre l'Argentine de Lionel Messi. L'occasion d'entrer un peu plus dans la légende de cette Coupe du monde en conservant le titre acquis il y a quatre ans. Mercredi soir, les Français ont battu le Maroc 2 à 0.

Pour les victoires, Didier Deschamps est sans doute l'un des meilleurs artisans. Son équipe a suivi le plan de jeu idéal face à une formation marocaine programmée pour défendre. Avec un but d'entrée de jeu de Théo Hernandez. "C'est une soirée incroyable que j'ai mis vraiment toute l'équipe qui fait un travail extraordinaire", a-t-il confié au micro d'Europe 1. Extraordinaire, mais pas toujours convaincante, cette équipe de France, dominée par instants, et qui peut encore ce matin remercier son capitaine, Hugo Lloris, encore impeccable face au Maroc.

La France va-t-elle réaliser l'exploit ?

Tout comme Randall Kolo Muani, entré en jeu à la 78e minute, et qui marque sur son premier ballon. "On ne peut pas rêver mieux, on va dire. Je pense que je suis encore dans mon rêve et j'espère que je vais être encore dans mon rêve jusqu'à dimanche et qu'on va rentrer avec la Coupe à la maison", a-t-il lancé.

Un doublé qui n'a plus été réalisé depuis le Brésil de Pelé en 1958 et 62. C'est dire l'exploit que peut réaliser cette équipe de France, qualifiée pour sa quatrième finale de Coupe du monde sur les sept dernières éditions.