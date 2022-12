Coupe du monde 2022 : France-Angleterre, «une finale avant la lettre»

Qui de la France ou de l'Angleterre sortira vainqueur du choc des quarts de finale de la Coupe du monde 2022 ? Étonnamment, ces deux rivaux historiques n'ont jamais été opposés dans un match à élimination directe. Deux formations constellées de stars à tel point qu'il est difficile de désigner un favori. Une finale avant la lettre, comme l'a récemment confié le plus anglais des Français, Arsène Wenger. Au sein des champions du monde, trois cadres jouent ou ont joué en Angleterre.

"Un beau match à regarder"

Hugo Lloris, qui deviendra ce soir le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus, est le gardien de but de Tottenham mais aussi le meilleur ami d'Harry Kane, l'attaquant de l'Angleterre. Raphaël Varane, lui, évolue à Manchester United tandis qu'Olivier Giroud a passé près de 10 ans à Londres du côté de Arsenal et de Chelsea. Le meilleur buteur français va retrouver de vieilles connaissances en défense et s'attend à une grosse bataille. "Très rude et intense. Ce sont des joueurs contre qui j'ai joué beaucoup de rencontres. Je suis très impatient en tout cas de retrouver cette équipe anglaise. Je suis persuadé que ça fera un beau match à regarder", déclare l'attaquant de l'équipe de France.

Du spectacle sans doute. Mais comme souvent face aux Anglais, c'est le résultat qui primera. Jamais les Bleus n'ont battu les joueurs aux Trois Lions en Coupe du monde. En 1966 comme en 1982, l'équipe de France s'était inclinée face à l'Angleterre lors de la phase finale des deux mondiaux. Plusieurs duels seront scrutés à la loupe et pourraient faire la différence. Comme celui entre Kylian Mbappé, intenable, et Kyle Walker, le redoutable défenseur de Manchester City. Après 90, 120 minutes ou même la séance de tirs au but, un seul pays jouera les demi-finales. L'autre n'aura plus qu'à faire ses valises.

Le vainqueur de cette rencontre affrontera, dans le dernier carré, le Maroc ou le Portugal, qui s'affrontent ce samedi à 16 heures.