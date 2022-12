Coupe du monde 2022 : en 2015, un Angleterre-France sur fond d'attentats terroristes

Ce soir-là, Angleterre et France n'ont fait qu'un. Ce 17 novembre 2015, le Wembley Stadium de Londres a été le théâtre d'un vibrant hommage rendu par le public britannique à une France meurtrie par une tragédie sans nom. Quatre jours plus tôt, le vendredi 13 novembre 2015, trois kamikazes activent leur ceinture d'explosifs aux abords du Stade de France, où les Bleus reçoivent l'Allemagne pour un match amical. Bilan : un mort et 63 blessés.

La première d'une série de six attaques perpétrées au nom de l'État islamique et qui plongera dans l'horreur plusieurs brasseries des 10e et 11e arrondissement de Paris mais également le célèbre Bataclan, devenu le temps d'une soirée, une véritable scène de guerre. 131 personnes au total perdront la vie en l'espace de quelques heures. Un lourd bilan auquel il faut ajouter au moins 350 blessés.

Un Wembley Stadium aux couleurs de la France

C'est donc dans ce contexte d'une infinie lourdeur que l'équipe de France doit se déplacer quatre jours plus tard à Londres pour affronter l'équipe d'Angleterre. Si le football n'occupe alors qu'une place marginale dans les esprits, il va permettre à l'Angleterre de témoigner son affection à l'égard de son voisin. À 24 heures du quart de finale de Coupe du monde entre les Three-Lions et les Bleus, retour sur cette soirée marquante où les rivalités sportives ont laissé place à l'union.

Car en matière de sport, Français et Anglais se livrent d'ordinaire une lutte acharnée. Notamment au rugby où cette confrontation - le fameux "Cruch" - constitue l'un des classiques du monde de l'ovalie. Mais ce soir-là, tout cela n'a que peu d'importance. À quelques heures du coup d'envoi, le majestueux stade de Wembley revêt les couleurs du drapeau tricolore, affiche la devise "Liberté, Égalité, Fraternité", et la célèbre arche qui le surplombe se pare elle-aussi de bleu, de blanc et de rouge.

Et sur le terrain aussi, l'hommage sera à la hauteur du drame qui a traumatisé l'Hexagone. Alors que le coup d'envoi approche, les deux sélectionneurs - Didier Deschamps pour les Bleus et Roy Hodgson pour les Three-Lions - sortent du tunnel du stade, accompagnés du Prince William, pour déposer sur la pelouse des gerbes de fleurs.

La Marseillaise reprise par le public britannique

L'ordre protocolaire est ensuite inversé et le God save the Queen est joué en premier avant qu'une vibrante Marseillaise ne soit entonnée par les 90.000 spectateurs présents dans les travées de Wembley. Les paroles de l'hymne tricolore sont projetées sur les écrans géants et des drapeaux français sont brandis aux quatre coins de l'enceinte. Une séquence particulièrement émouvante, notamment pour Lassana Diarra, le milieu de terrain des Bleus, personnellement endeuillé quatre jours plus tôt. Sa cousine faisait partie des 131 victimes de cette sordide soirée.

Sur le terrain, l'Angleterre s'impose 2-0 grâce à un doublé de Dele Alli. Un résultat bien anecdotique compte tenu du contexte. En ce 17 novembre 2015, c'est bien l'union franco-britannique qui a prévalu. Sept ans plus tard, les deux sélections se retrouvent dans la compétition reine et briguent une place dans le dernier carré dans ce Mondial 2022. Ce samedi, à 20 heures, au stade Al-Bayt d'Al-Khor, l'émotion n'aura plus sa place sur le pré et il sera bel et bien question de sport.