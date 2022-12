Coupe du monde 2022 : avant le choc face à la France, les Anglais optimistes

De l'optimisme et une cible bien identifiée. À 24 heures d'un quart de finale de la Coupe du monde 2022 France-Angleterre, les supporters des Three Lions rencontrés par Europe 1 ne connaissent pas le doute. "J'ai hâte de voir l'Angleterre battre la France. Mon pronostic c'est 1-1 à la fin du temps règlementaire et Marcus Rashford qui inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel", se prend à rêver cet Anglais. Et il est loin d'être le seul, il suffit de se balader pour entendre des supporters entonner le même refrain : "Le football rentre à la maison".

"Je vois l'Angleterre gagner 4-1"

"Je suis très confiant ! Je vois l'Angleterre gagner 4-1 et je pense que tout sera bouclé avant la mi-temps. Allez l'Angleterre !", lâche un autre fan. Mais les Britanniques se méfient aussi de ces Bleus, champions du monde en titre. Alors depuis une semaine, un nom est sur toutes les lèvres : Kylian Mbappé. "Mbappé ce sera la clé, l'Angleterre doit le contenir. Il est vraiment la superstar de cette Coupe du monde." Et au vu du plan que la sélection anglaise a mis sur pied pendant deux ans pour venir à bout de l'armada française, l'analyse de ce Britannique ne peut pas être totalement fausse. Pour savoir si la statégie anglaise va venir à bout de la France, il faut attendre samedi 20 heures.