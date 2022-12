Coupe du monde : la rencontre France-Angleterre se jouera au milieu du désert, à l'Al Bayt Stadium

Pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022, le match entre les Français et les Anglais aura un cadre bien différent. La rencontre ne se jouera pas à Doha mais en plein désert. Et pour se rendre sur place, il faut d'abord s'extirper de Doha, de ses embouteillages et de ses innombrables bretelles d'autoroute. Progressivement, les gratte-ciels laissent place à des immeubles, à des maisons. Après une heure de route, le désert.

L'un des joyeux de cette Coupe du monde

Littéralement au milieu de nulle part, une forme se détache. Une gigantesque bédouine entourée de plusieurs hectares de gazon, il s'agit du Al Bayt Stadium, l'un des joyaux de cette Coupe du monde pourtant peu avare en folies architecturales. 60.000 personnes y prendront place samedi soir.

Aussi étonnant que cela puisse paraître au vu de la localisation, cette enceinte conçue par des architectes italiens et qataris répond aux plus hauts standards écologiques. L'énergie solaire assure l'éclairage des multiples parking. À l'issue de la Coupe du monde, l'anneau supérieure sera démonté et offert à des pays demandeurs. Resteront des autoroutes dont une vertigineuse de deux fois six voies, un hôtel, un centre commercial ou encore un cinéma.

Sur le papier, tout cela paraît démesuré. Mais au pays des dromadaires, on assure, la main sur le cœur, que cette Coupe du monde ne laissera pas d'éléphants blancs.