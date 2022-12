«C'est une équipe compétitive», en huitièmes, les Français restent méfiants face aux Polonais

Le grand jour est arrivé pour la France : les Bleus affrontent la Pologne en huitièmes de finale de la Coupe du monde de football ce dimanche. À 16 heures, coup d'envoi de la rencontre, à suivre sur Europe Sport dès 15 heures. L'équipe de France part largement favorite face à des Polonais qui ont obtenu leur qualification sur le fil. Pourtant, les joueurs tricolores restent très méfiants. L'enjeu est de taille : à partir d’aujourd’hui, tout change. Une victoire et l’aventure continue, une défaite et il n’y aurait plus qu’à faire les valises.

Pour éviter un retour prématuré au pays, le capitaine Hugo Lloris liste les valeurs à respecter : "On aura besoin de notre talent, on aura besoin de notre mental, d'une certaine exigence, de beaucoup de concentration qui va nous permettre de faire pencher les détails en notre faveur."

"Elle défend très bien et elle aime ça"

Ce ne sera d'ailleurs pas un match comme les autres pour le gardien français : le champion du monde égalera cet après-midi le record de sélections de Lilian Thuram, 142 sous le maillot bleu. Pour qu’il y en ait d’autres, Didier Deschamps appelle à la plus grande vigilance. Certes en face, il y a Lewandowski, buteur hors pair, mais aussi et surtout une équipe polonaise aussi vaillante que solidaire. "Elle défend très bien et elle aime ça, même elle adore ça. C'est une équipe compétitive", assure le sélectionneur des Bleus. "Elle a un noyau dur de joueurs qui ont une bonne expérience internationale. Je sais, et mes joueurs savent que dans l'abnégation, il y a du répondant."

Heureusement, tout le monde est sur le pont, et notamment l’armada offensive : Mbappé bien sûr, Griezmann, Dembele, Rabiot le métronome, sans oublier Olivier Giroud qui pourrait devenir ce soir le meilleur buteur de l’histoire des Bleus.