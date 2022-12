Coupe du Monde 2022 : France-Pologne, ou la 71e sélection consécutive pour Griezmann

Si les premiers matches des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 débutent déjà ce samedi, c'est dimanche que la France affrontera la Pologne. Une rencontre à suivre dès 15 heures dans Europe 1 Sport. Ce match marque également la 71e sélection consécutive d'Antoine Griezmann chez les Bleus. Un record, qu'il doit aussi au sélectionneur Didier Deschamps.

"Je lui dois tout en équipe de France"

"Je crois que Vieira, c'était 44 [sélections]. Quand on était à la 40e, on faisait un peu des appels du pied au coach pour qu'il continue à me mettre", se souvient en riant Antoine Griezmann. "Mais maintenant, c'est aussi la relation que j'ai avec l'entraîneur. Je lui dois énormément", confie le joueur au micro d'Europe 1. "C'est lui qui m'a appelé et depuis, on ne s'est pas quitté. C'est une très belle relation et je lui dois tout en équipe de France."

L'attaquant de l'Atlético de Madrid compte bien se donner à fond sur la pelouse pour honorer son record et la confiance de Didier Deschamps. "Je donne tout pour le maillot, pour la France mais aussi pour lui. Et chaque match, chaque action, c'est comme un merci que je lui envoie et j'essaie de tout faire pour qu'il soit fier de son numéro sept." Rendez-vous dimanche à 16 heures pour admirer la performance du joueur international face aux Polonais.