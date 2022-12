Coupe du monde 2022 : où regarder le huitième de finale entre la France et la Pologne ?

La troupe de Didier Deschamps entre dans le vif du sujet ce dimanche à Doha. Opposés à la Pologne, en huitième de finale de cette Coupe du monde 2022, les Bleus voudront faire mieux que lors de l'Euro 2020 où il s'étaient arrêtés à ce stade de la compétition après leur revers face à la Suisse. Indispensable, en tout cas, pour espérer conserver le titre de champion du monde glané il y a quatre ans en Russie.

La rencontre se disputera ce dimanche à 16 heures au stade Al-Thumama de Doha. Une enceinte d'un peu plus de 40.000 places qui n'a toujours pas accueilli les Bleus lors de ce Mondial. Pour regarder ce huitième de finale, il faudra se brancher sur TF1 ou beIN Sports 1. La chaîne qatarie diffuse d'ailleurs l'ensemble des 64 matches de la compétition. Ce France-Pologne sera également commenté en direct et en intégralité sur Europe 1, radio officielle de la compétition, et sera suivi du debrief dans Europe 1 Sport à partir de 19h15.

Gare à Robert Lewandowski

Face à la Pologne, les Bleus ont l'occasion de se hisser en quart de finale d'une Coupe du monde pour la troisième fois consécutive. Sur le papier, les hommes de Didier Deschamps apparaissent comme les grandissimes favoris de cette confrontation. Il leur faudra néanmoins se méfier du buteur polonais, Robert Lewandowski, l'un des tous meilleurs avant-centres de la planète.

Les espoirs des Bleus reposeront à nouveau en grande partie sur Kylian Mbappé, déjà auteur de trois buts dans cette Coupe du monde. Il est ainsi devenu le deuxième meilleur réalisateur tricolore dans la plus prestigieuse des compétitions avec sept buts au total. Stopper les accélérations dévastatrices de l'attaquant parisien représente un défi de taille pour la défense polonaise qui aura du pain sur la planche face à la puissance offensive des champions du monde en titre.