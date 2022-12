Coupe du monde 2022 : Zidane, Mondial 82... L'historique des derniers France-Pologne

Retour dans l'arène pour les Bleus ce dimanche. La troupe de Didier Deschamps défie la Pologne à 16 heures au stade Al-Thumama de Doha pour une place en quart de finale de ce Mondial 2022. Un adversaire que les Français retrouveront pour la 17e fois de leur histoire mais qu'ils n'ont plus affronté depuis plus de dix ans. Retour sur quelques-unes des dernières oppositions entre les deux sélections.

10 juillet 1982 : la Pologne éjecte les Bleus du podium

La seule et unique rencontre franco-polonaise lors d'une Coupe du monde. Les Bleus viennent de s'incliner en demi-finale face à l'Allemagne au terme d'une rencontre aussi spectaculaire que glaçante. Dans la nuit noire de Séville, alors que les deux équipes bataillent pour une place en finale, le portier de la RFA Harald Schumacher vient violemment percuter le joueur français Patrick Battiston. Mâchoire brisée, le défenseur doit être évacué sur civière et la France s'inclinera finalement aux tirs au but après un score de 3 buts partout. C'est donc dans ce contexte lourd que les Bleus, alors dirigés par Michel Hidalgo, tentent d'accrocher la troisième place mondiale face à la Pologne. Sans succès. Les rouge et blanc l'emportent 3-2 malgré des buts de René Girard et Alain Couriol.

31 août 1982 : la France en plein naufrage au Parc des Princes

Dans un stade vidé aux trois-quarts, l'équipe de France retrouve la Pologne un mois seulement après ce match pour la troisième place du Mondial 1982. Les Bleus, subissent une humiliation à domicile (0-4). Les deux années à venir seront marquées par une succession de matches sans enjeu pour la France, pays organisateur de l'Euro 84 et donc exempté d'éliminatoires.

23 février 2000 : un bijoux de Zidane sort les Bleus du piège

Déjà qualifiée pour le Mondial 2002 après son sacre de 1998, l'équipe de France peaufine les derniers réglages avant l'Euro 2000 qu'elle remportera brillamment. Néanmoins, ce soir-là, les Bleus sont à la peine au Stade de France lors de cet amical face à la Pologne. Et il faut tout le génie de Zinédine Zidane pour les sortir de l'ornière. À la 83e minute de cette rencontre cadenassée, les hommes de Roger Lemerre obtiennent un coup franc très bien placé. Zidane positionne le cuir mais catapulte sa tentative dans le mur. Le ballon lui revient et il tente une reprise de volée du pied droit qui, cette-fois ci, fera mouche. Les Bleus l'emportent 1-0 sur le fil.

9 juin 2011 : les Bleus s'imposent lors d'un amical sans saveur

À l'époque, la Ligue des nations n'est pas encore sortie du chapeau de l'UEFA et les saisons européennes ont coutume de s'achever sur des matches amicaux internationaux. En ce 9 juin 2011, un an après l'échec cuisant du Mondial 2010, les Bleus, alors emmenés par Laurent Blanc, se déplacent à Varsovie pour défier une sélection polonaise en pleine préparation de l'Euro 2012, qu'elle disputera à domicile. Un but contre son camp du malheureux et méconnu Tomasz Jodlowiec suffira au bonheur de l'équipe de France qui s'impose 1-0 au terme d'une rencontre que le monde du football a aussitôt oublié. Depuis, les Tricolores n'ont plus jamais croisé la route de la Pologne.