«Ça fait partie du jeu» : Florian Grill revient sur l'arbitrage lors de la Coupe du monde de rugby

Les Français sont-ils fâchés avec l'arbitrage, depuis la défaite du XV de France face à l'Afrique du Sud en quarts de finale de la Coupe du monde de rugby ? Beaucoup de fans des Bleus peinent à digérer cette rencontre, qui a précipité la fin prématurée de l'aventure des hommes de Fabien Galthié dans leur compétition. "Bien sûr que je comprends la frustration, de même que je la comprends quand on fait un en-avant, quand on dévisse un coup de pied ou quand on prend un essai", relativise Florian Grill, président de la Fédération française de rugby, en référence à certaines actions du match.

Invité exceptionnel de l'émission Le studio des légendes, au lendemain du titre décroché par les Springboks face aux All Blacks, le patron du rugby tricolore explique au micro d'Europe 1 que tous ces éléments font "partie du jeu. Il faut regarder les choses globalement".

Un "travail pédagogique" à entreprendre sur les règles

Florian Grill rejette "les vidéos où l'on met uniquement les fautes d'arbitrage. Ce qu'il faut, c'est regarder un match dans son entièreté et s'interroger sur la cohérence du match, ce qu'il y a eu de positif ou de négatif", estime-t-il, rappelant que "tout le monde fait des fautes : les arbitres, les joueurs". "On ne va pas mettre au pilori un joueur qui fait un en-avant ou qui dévisse un coup de pied. Il faut du respect, qui est la valeur cardinale du rugby", appuie le président de la FFR.

Faut-il alors davantage de lisibilité dans les règles pour les spectateurs et téléspectateurs, afin de mieux comprendre les actions de jeu parfois complexes de ce sport ? C'est ce que défend Florian Grill au micro de Jacques Vendroux. "J'en parlais avec World Rugby (l'organisme international du rugby, ndlr). En France, on met des petites vidéos qui expliquent les fautes sur les écrans géants, et il n'y avait pas ça lors de cette Coupe du monde. Cela fait partie des choses sur lesquelles World Rugby doit progresser, et où la France doit donner son expérience. On a besoin d'avoir un rôle pédagogique vis-à-vis du public pour expliquer les décisions prises sur le terrain."

Pour que la France puisse aider à développer ce "travail pédagogique", Florian Grill souhaite "qu'il y ait un Français dans chacune des commissions (de World Rugby), et des Français qui soient là pour bosser", insiste le président de la FFR sur Europe 1.