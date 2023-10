Coupe du monde de rugby : «petits détails», arbitrage, banc... Comment expliquer l'échec face aux Springboks ?

C'était l'ambition d'une équipe, le rêve de tout un pays. Ce lundi matin, la France du rugby s'est réveillée avec la gueule de bois. Avec beaucoup de difficultés à réaliser et à accepter l'élimination du XV de France dès les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby face à l'Afrique du Sud (28-29) qui devait offrir aux Bleus un premier sacre planétaire, devant leur public. Un énorme coup de massue s'est abattu dimanche soir sur la pelouse du Stade de France et vient désormais le temps des explications.

Sur la pelouse de Saint-Denis, plusieurs petits détails ont tourné en faveur des Springboks que l'on sentait plus forts physiquement, notamment en fin de match. Quant à la bataille des bancs, elle fut clairement remportée par les champions du monde en titre. L'Afrique du Sud a aussi construit son succès en première période, faisant preuve d'un réalisme froid. Et les Français ont aussi leur part de responsabilité.

"C'est dur à encaisser"

"On a fait une très bonne entame, mais en première mi-temps, on leur a peut être donné trop de points facilement. Ils se sont nourris de nos erreurs et à ce niveau-là, tu le paies cash, tu prends trois essais. Ça se joue à rien, à des détails et malheureusement ces détails ont été de leur côté. C'est dur à encaisser", a déclaré à chaud l'arrière des Bleus, Thomas Ramos.

Les hommes de Fabien Galthié, confirmé à son poste de sélectionneur, ont également payé leur incapacité à marquer au retour des vestiaires malgré dix minutes en supériorité numérique, conséquence du carton jaune reçu par le 2e ligne sud-africain Eben Etzebeth. L'arbitrage du Néo-Zélandais Ben O'Keefe, est également au centre de nombreuses discussions depuis le coup de sifflet final. À la question "qu'avez-vous pensé de l'arbitrage ?", posée en conférence de presse par un journaliste, Antoine Dupont éprouvait toutes les peines du monde à masquer son agacement.

"Je n'ai pas envie de faire l'aigri, mais..."

"Et vous, qu'en avez-vous pensé ?", a-t-il rétorqué avant d'aller au bout de sa pensée. "C'est dur d'avoir ce discours-là parce qu'il y a beaucoup de déception, de frustration. Mais je pense qu'il y a des choses claires, évidentes, qui sont faciles à siffler et qui ne l'ont pas été. Encore une fois, je n'ai pas envie de faire l'aigri qui râle sur l'arbitrage parce qu'il a perdu, mais je ne suis pas sûr que cet arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui", a asséné le capitaine tricolore.

Nous avons un énorme travail à faire pour que la france soit représentée dans les instances de World Rugby. Un seul arbitre de champ, personne au board, presque personne dans les commissions…. Du pain sur la planche ! — Florian Grill (@floriangrill) October 16, 2023

Côté sud-africain, les commentaires à l'égard de l'homme en noir sont bien plus élogieux. "L'arbitre a fait du très bon boulot", a même déclaré le numéro 9 Cobus Reinach. Le président de la Fédération française de rugby (FFR) a reconnu sur X (ex-Twitter) qu'un "énorme travail" devait être accompli pour que la France soit représentée dans les instances de World Rugby qui assurent la gestion des questions d'arbitrage.