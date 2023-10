Coupe du monde de rugby : défaite des Bleus face aux Springboks, un arbitrage pas au niveau de l'enjeu selon eux

C'est la fin de la Coupe du monde de rugby pour l'équipe de France depuis ce dimanche soir. Des imprécisions, des fautes et quelques mauvais choix tactiques leur ont valu ce quart de finale et la victoire par extension. L'arrière Thomas Ramos s'est par exemple fait contrer sur une transformation qui aurait pu et dû apporter de précieux points. "On a fait une très bonne entame, mais en première mi-temps, on leur a peut-être donné trop de points facilement, ils se sont nourris de nos erreurs. Et à ce niveau-là, tu payes cash, tu prends trois essais. Donc voilà, ça se joue à rien, à des détails et malheureusement les détails sont de leur côté donc c'est dur à encaisser", regrette le joueur.

Un arbitrage pas "au niveau de l'enjeu"

Les décisions arbitrales contestables ne sont pas à négliger dans cette défaite à un point près, et laissent un goût amer au capitaine de l'équipe Antoine Dupont. "J'ai pas envie de faire l'aigri qui râle sur l'arbitrage parce qu'il a perdu le match, mais je ne suis pas sûr leur arbitrage était au niveau de l'enjeu aujourd'hui", estime-t-il.

Enfin, les remplaçants ou les "finisseurs", comme aime les appeler le sélectionneur Fabien Galthié, n'ont pas réussi à inverser le cours du match, quand en face le coaching sud-africain s'est avéré payant. L'équipe de France est en effet pleine de talents, mais pour la troisième fois consécutive, elle s'arrête en quart de finale de la Coupe du monde.