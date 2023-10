Victoire de l'Afrique du Sud, défaite de la France... Bernard Laporte livre son bilan de la Coupe du monde

Un quatrième titre mondial pour les Sprinboks. Samedi soir, l'Afrique du Sud s'est imposée face à la Nouvelle-Zélande (12-11) en finale de Coupe du monde de rugby et est devenue la nation la plus titrée. Une belle édition 2023, qui s'achève en France, et sur laquelle est revenu Bernard Laporte au micro d'Europe 1. Succès des Springboks, défaite de la France en quart de finale, avenir des Bleus… L'ancien président de la Fédération Française de Rugby (FFR) et ancien ministre des Sports livre son bilan de cette Coupe du monde.

Si la finale n'a pas été marquée par de grandes envolées et a pu décevoir certains amateurs de rugby, Bernard Laporte l'a trouvée "passionnante. Il y a eu beaucoup de suspens, beaucoup d'engagement, beaucoup de technicité au niveau du jeu... Pour les passionnés, c'est sûr que c'est plaisant."

La France "est revenue au niveau des grandes nations"

Une manière aussi pour les supporters français de se consoler, après la défaite des Bleus en quart de finale, face aux Sud-Africains. "Il y a de la déception et c'est logique. Depuis quatre ans, cette équipe de France fait un travail considérable. Depuis 2019, elle a battu l'Afrique du Sud, elle a battu deux fois les All Blacks et d'autres nations majeures, elle a fait un Grand Chelem" en 2022. Pour Bernard Laporte, la France "est revenue au niveau de ces grandes nations", même si sur ce mondial, "ça n'a pas suffi".

Depuis leur défaite, l'ancien président de la FFR a eu l'occasion d'échanger avec les joueurs du XV de France, et avec leur entraîneur Fabien Galthié. "Je les ai vus au lendemain de leur élimination. Il y avait beaucoup de déception. Ils critiquaient beaucoup l'arbitrage, mais je leur ai dit 'on ne peut pas critiquer l'arbitre quand on encaisse quatre essais, quand on ne fait pas ce qu'il faut à dix mètres de la ligne, quand on rate des opportunités pour marquer… On a beaucoup parlé et on était déçu, mais je n'oublie pas qu'ils ont remis cette équipe de France au niveau des meilleures nations du monde. Mais il a manqué quelque chose pour pouvoir soulever cette coupe", analyse-t-il au micro d'Europe 1.

Avec les jeunes joueurs français, "le potentiel est là"

Pour l'ancien ministre des Sports, "pour gagner une Coupe du monde, il faut prendre des joueurs de très haut niveau international et aujourd'hui, on ne les a pas encore. On a beaucoup progressé mais on n'a pas encore cette multitude de joueurs de très haut niveau qui font qu'on est capable de gagner un quart, une demi, une finale de Coupe du monde".

Mais l'équipe de France a un très grand potentiel, rappelle Bernard Laporte. "N'oubliez pas qu'on a gagné trois fois le titre de champion du monde des moins de 20 ans, en 2018, 2019 et 2023. Donc ça veut dire que le potentiel est là, que les clubs travaillent bien et il faut espérer que ce soit pour la prochaine fois", conclut l'ancien président de la FFR.