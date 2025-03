Ligue des champions : pourquoi le LOSC peut-il éliminer le Borussia Dortmund ?

Avant le PSG qui jouera contre Liverpool mercredi, le LOSC se déplace ce mardi en Allemagne sur le terrain du Borussia Dortmund. Coup d'envoi à 21 heures pour ce 8e de finale aller. Immense défi pour les Lillois qui vont devoir éliminer l'une des plus grandes formations d'Europe. Mais ils ont les moyens de faire douter les Allemands qui traversent une zone de turbulence.

Lille rêve de se qualifier pour la première fois de son histoire en quart de finale de la Ligue des champions et les Lillois peuvent y croire. Les Nordistes ont brillé sur la scène européenne : victoire face aux géants espagnols du Real et de l'Atlético de Madrid, large succès face au Feyenoord Rotterdam et une très courte défaite face à Liverpool.

Même si le LOSC a pris le bouillon au Parc des Princes face au PSG (4-1), Bruno Genesio est persuadé que son équipe peut faire plier le Borussia Dortmund : "Sur les 12 matchs que l'on a disputés, on ressent cette volonté de refuser la défaite et d'aller chercher la victoire. Maintenant, il faut un peu oublier ce que l'on a fait parce que ce qui est important dans le foot, c'est ce qui arrive. À nous de jouer ce match à fond."

"C'est du 50/50" estime Guillaume Warmuz, ancien gardien du Borussia Dortmund

Dortmund, finaliste l'an dernier de la Ligue des champions, traverse cette saison un trou d'air. Le club de la Rhur a changé d'entraineur il y a un mois et a nommé Niko Kovač à la tête de l'équipe première. Le club allemand n'est que dixième de Bundesliga mais reste redoutable sur les terrains européens.

C'est ce que confirme l'ancien gardien de Dortmund, Guillaume Warmuz, joint par Europe 1 : "C'est difficile pour le Borussia qui est au milieu du tableau. Mais d'un autre côté, la formation allemande a signé une belle victoire en Ligue des champions face au Sporting Portugal. Le club de la Rhur est un habitué des joutes européennes. C'est une équipe à deux visages. C'est du 50/50. À Lille de jouer crânement sa chance".

En tout cas, un duel va pimenter cette rencontre, celui qui va opposer l'attaquant de Dortmund et ancien lillois, Serhou Guirassy, au redoutable gardien du LOSC, Lucas Chevallier. Le prolifique attaquant guinéen de Dortmund a marqué 10 buts en Ligue des champions. Il est le meilleur buteur sur la scène européenne devant Robert Lewandowski, Erling Haaland et Kylian Mbappé.

L'ancien attaquant de Rennes a également inscrit 14 buts dans le championnat allemand. Le talon d'Achille du Borussia, c'est sa défense, seulement 13e du championnat allemand, a encaissé cinq buts du Real Madrid, trois du FC Barcelone. À l'excellent attaquant canadien de Lille, Jonathan David, 21 buts depuis le début de la saison, d'en profiter pour faire trembler les filets. 4.500 supporters lillois sont attendus dans cette ville de la Rhur, située à un peu plus de quatre heures de voiture de la capitale nordiste.