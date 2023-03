Après une seconde période spectaculaire, Lille et Lyon se quittent dos à dos (3-3)

Lille et Lyon se sont neutralisés (3-3) vendredi lors de la 27e journée de Ligue 1, à l'issue d'une folle deuxième période que Jonathan David et Alexandre Lacazette ont marquée de leur empreinte. Une mauvaise opération pour les deux clubs. Avec 46 points, Lille demeure sixième, à égalité de points avec Rennes (5e), qui se rend à Auxerre samedi. Quant aux Lyonnais, ils remontent à la 8e place avec 40 points, mais demeurent à six points du top 5 qualificatif pour l'Europe.

La seule occasion franche de la première mi-temps a été lyonnaise. Parfaitement lancé dans le dos de la défense lilloise, Bradley Barcola s'est heurté par deux fois à Lucas Chevalier, notamment auteur d'une magnifique sortie dans les pieds du jeune attaquant rhodanien (12e). Privé de ses deux défenseurs centraux et deux latéraux titulaires, Paulo Fonseca avait dû composer une défense inédite, avec notamment une charnière Leny Yoro-Alexsandro qui n'avait été alignée qu'une fois auparavant, en Coupe de France.

Seconde période plaisante

La rencontre s'est emballée dès le retour des vestiaires. Parfaitement servi par Jonathan Bamba dans la surface lyonnaise, Jonathan David a dévié la balle du bout du pied pour tromper Rémy Riou et ouvrir le score (46e). Les occasions se sont alors multipliées, Lyon se découvrant pour tenter d'égaliser. Une stratégie qui a fini par lui coûter cher : légèrement poussé dans le dos par Rayan Cherki, le Suédois Gabriel Gudmundsson s'est effondré dans la surface à l'heure de jeu. L'arbitre a immédiatement sifflé un penalty, que s'est empressé de transformer Jonathan David d'une frappe au ras du poteau droit (60e).

Les Dogues ne sont pas longtemps demeurés à l'abri. À la 63e minute, à la réception d'un ballon détourné lors d'un cafouillage dans la surface lilloise, Bradley Barcola a parfaitement saisi l'occasion de se venger de son duel du début de match avec Chevalier, trompant d'une frappe puissante le portier nordiste.

Lacazette piqué au vif

Laurent Blanc a alors tenté le tout pour le tout en faisant entrer son attaquant vedette Alexandre Lacazette, absent sur blessure depuis un mois. Mais l'ex-international français s'est d'abord illustré négativement en provoquant un penalty, son bras droit ayant détourné un coup franc de Rémy Cabella. Une occasion en or que Jonathan David a convertie en frappant exactement au même endroit que sur son premier penalty (79e). Ce triplé, le premier de l'avant-centre canadien en Ligue 1, lui permet de détrôner Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs, avec 19 réalisations.

Piqué au vif et revanchard, Alexandre Lacazette s'est rattrapé quelques minutes plus tard, en réduisant l'écart à 3-2 d'une tête rageuse (83e). Puis, parfaitement servi par Sael Kumbedi face au but lillois, il a magnifiquement ajusté Lucas Chevalier pour égaliser (89e). Galvanisés par ce doublé, les Gones se sont rués dans les dernières minutes vers les cages lilloises, mais n'ont plus réussi à trouver la faille.

Fidèles au jeu prôné par Paulo Fonseca, les Lillois ont eux aussi joué la gagne jusqu'au bout. Et, au bout du temps additionnel, ont cru en être récompensés par un troisième penalty pour une faute de Dejan Lovren sur Jonathan Bamba. Adam Ounas, rentré en fin de match après des mois d'absence, s'apprêtait à le tirer. Jusqu'à ce que, in extremis, l'arbitre central Benoît Bastien décide de revenir sur sa décision, après consultation de l'assistance vidéo.