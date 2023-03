Après l'échec en Ligue des champions, Christophe Galtier ne veut «pas minimiser» le titre de Ligue 1

L'entraineur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier a affirmé vendredi qu'il ne fallait pas "minimiser" le titre de champion de France, à la veille du déplacement du PSG à Brest samedi pour la 27e journée de Ligue 1 et après l'élimination en Ligue des Champions. Interrogé sur une éventuelle démobilisation de ses joueurs pour la fin de la saison, le coach parisien a affirmé que oui, "il y a toujours un risque".

"Si le PSG remporte ce titre-là, ce sera le onzième titre, cela n'a jamais été fait dans ce championnat, il ne faut pas minimiser le fait d'être champion de France", a-t-il poursuivi vendredi en conférence de presse. "Certes, nous avons huit points d'avance. Mais il faudra se battre jusqu'au bout. Notre effectif est très touché, mais c'est un objectif important", a souligné Galtier.

Déception dans le vestiaire

Concernant la motivation de Sergio Ramos et Leo Messi, tous deux en fin de contrat dans quelques mois, il a assuré qu'il n'avait "aucun doute sur ces deux grands joueurs au palmarès incroyable, qui connaissent ce genre de situations. "Ce sont des joueurs de très haut niveau, qui passent vite d'un match à l'autre. Leur situation contractuelle ? Ils sont habitués à vivre ce genre de moment", a-t-il ajouté. Après l'élimination mercredi par le Bayern, "il y a eu beaucoup de déception dans le vestiaire. De la colère, aussi parce que vous êtes dans l'excitation et la déception".

"Les joueurs étaient fatigués et très déçus. De la résignation? Non. Mais de la déception. On en a parlé tous ensemble ce matin. C'est comme ça. Il y avait beaucoup d'attentes, chez nous en interne. Chaque année, une seule équipe gagne la Ligue des champions. Il faut maintenant se projeter sur l'objectif du championnat", a insisté l'entraineur parisien. Personnellement, Galtier a expliqué avoir déjà "évacué" la déception : "J'ai été très touché, mais dès hier après-midi nous avons commencé à travailler sur le match contre Brest".