Coupe du monde des clubs : méconnaissable, le PSG s'incline lourdement en finale face à Chelsea

Le PSG ne réalisera pas le quintuplé historique. Le club de la capitale, pourtant favori de cette finale, a été balayé par Chelsea (3-0). Les Blues remporte donc cette nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs grâce à la performance d'un certain Cole Palmer, double buteur et passeur décisif.

Sous les yeux de Donald Trump, le PSG, champion d'Europe, affrontait ce dimanche Chelsea, vainqueur de la Ligue Europa Conférence, en finale de la Coupe du monde des clubs, au Metlife Stadium. Les Parisiens étaient les grands favoris de ce match mais ce sont les Blues qui soulèvent le trophée de cette nouvelle formule. Une victoire nette face à un PSG méconnaissable.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une première mi-temps cauchemardesque pour le PSG

Les Parisiens ont été bousculés à l'entame dans les premières minutes de cette rencontre. Chelsea a mis en place un pressing haut et les Blues ont créé plusieurs occasions de but. Au quart d'heure de jeu, grosse occasion pour le PSG. Sur un centre de Fabian Ruiz dans la surface jusqu'à Doué. Face au but des Blues, il ne frappe pas et veut adresser une passe à Hakimi au point de penalty. Mais Cucurella a bien lu l'action et il dégage ce ballon.

Une occasion que les Parisiens auraient dû convertir car quatre minutes plus tard, sur un dégagement du gardien de Chelsea vers Malo Gusto, ce dernier se défait de Nuno Mendes. Il frappe dans la surface, le ballon revient sur lui et il l'a donne à Cole Palmer. L'Anglais enroule du pied gauche ras de terre et bat Donnarumma. Chelsea mène 1 à 0 à la 22e minute de jeu.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Cole Palmer double la mise à la 30e minute de jeu. Un but qui est un copier-coller du premier avec encore une frappe enroulée du gauche au ras du sol. 2-0 pour Chelsea. L'Anglais est dans tous les bons coups ce soir. Palmer transmet un bon ballon dans la surface pour Joao Pedro qui pique son ballon au-dessus de Donnarumma à la 43e minute de jeu.

Le PSG n'a pas trouvé la faille en deuxième mi-temps

Le PSG a démarré la deuxième mi-temps avec de meilleures intentions, avec une meilleure maîtrise du ballon. Les Parisiens continuent de pousser et tentent de se procurer des occasions. À la 52e, sur un centre de Doué, touché par un défenseur des Blues, Ousmane Dembélé frappe mais Robert Sanchez détourne ce ballon.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les hommes de Luis Enrique ont continué à chercher la faille dans cette défense des Blues. Mais les incursions des Londoniens sont dangereuses, Donnarumma doit même s'employer pour éviter un quatrième but à plusieurs reprises, notamment sur Cole Palmer à la 80e minute de jeu après une erreur de Beraldo.

Le jeu est devenu plus hacher avec plus de fautes et plus de tension entre les joueurs des deux équipes. Le PSG terminera la rencontre à 10 contre 11. Joao Neves reçoit un carton rouge à la 86e minute pour avoir tiré les cheveux de Cucurella. Les Parisiens ne se créeront pas d'occasion dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Chelsea est le premier club à soulever le trophée de cette nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs. La prochaine édition aura lieu dans quatre ans.