Anniversaire polémique, manque d'encadrement... L'été tumultueux de Lamine Yamal, nouvelle superstar du football

Après une saison étincelante sous le maillot du Barça et de la sélection espagnole, Lamine Yamal connaît une période estivale plus tourmentée. Loin des terrains, le génie espagnol multiplie les frasques en tout genre, jusqu'à cette soirée d'anniversaire polémique qui pourrait lui valoir un passage devant la justice.

Dix-huit ans... et pas encore toutes ses dents. Pour parfaire son sourire, Lamine Yamal doit encore porter le sampiternel appareil dentaire qui accompagne l'entrée dans l'âge adulte de milliards d'adolescents. Un détail qui rappelle également que la nouvelle superstar du football mondial n'est encore qu'un gamin perméable aux excès rendus possibles par une célébrité précoce.

Le joueur du FC Barcelone a atteint la majorité le 13 juillet dernier, non sans faire parler de lui. Ses arabesques balle au pied et ses coups d'éclat sur le rectangle vert paraissent même bien loin tant l'international espagnol (21 sélections, 6 buts) brille dans d'autres registres depuis plusieurs semaines. Et pas nécessairement les plus glorieux.

Femmes à forte poitrine, nains... Une soirée d'anniversaire polémique

Pour célébrer ses 18 ans, Lamine Yamal n'a pas fait les choses à moitié. Une cohorte d'invités triés sur le volet, parmi lesquels Gérard Piqué ou encore Charles Leclerc, un gâteau géant mais aussi un contingent féminin aux critères bien spécifiques. Selon la mannequin espagnole Claudia Calvo, interviewée par la chaîne de télévision Telecinco, le joueur aurait réclamé "douze filles de compagnie pour son anniversaire". En privilégiant "des femmes blondes avec des mensurations de poitrine très précises". Claudia Calvo précise qu'une somme comprise entre "10.000 et 20.000 euros" leur auraient été proposé mais que ces jeunes femmes, qui n'avaient pas le droit de prendre leur téléphone portable, n'avaient aucune idée de ce qui était attendu de leur part.

Des stars, des femmes... mais aussi des nains. Lamine Yamal a en effet convié aux festivités des personnes de petite taille afin de divertir la galerie. L’Association des personnes atteintes d’achondroplasie et autres dysplasies squelettiques avec nanisme (ADEE) a annoncé, dans la foulée, qu'elle intentait des actions "juridiques et sociales" contre le joueur. Le ministère espagnol des Droits sociaux a même demandé l'ouverture d'une enquête sur une possible atteinte à la dignité.

Sans oublier les rumeurs évoquant une liaison avec une influenceuse espagnole, aperçue sur la plateforme Onlyfans, de 12 ans son aîné, ou encore son escapade au Brésil aux côtés de Neymar, dont le penchant pour la fête n'est plus à démontrer. Des frasques qui interrogent alors que le joueur est annoncé au minimum sur le podium du prochain Ballon d'or. Le nom du Barcelonnais a même régulièrement été cité pour la récompense individuelle suprême qui, si elle devait lui revenir, ferait de lui le prodige le plus précoce de l'histoire. Si le favori reste, pour l'heure, le Français Ousmane Dembélé, Lamine Yamal fait déjà partie des tous meilleurs footballeurs de la planète et semble digérer avec difficulté ce nouveau statut.

Un entourage qui pose question

"Tout cela a énormément surpris" en Espagne, affirme Juan-José Dorado, journaliste espagnol basé à Paris qui pointe néanmoins "une différence de perception entre Barcelone et le reste du pays" sur la question. "Il avait une image assez policée, celle d'un jeune homme gentil, aussi bon sur le terrain qu'en dehors. Et cette fête d'anniversaire a un petit peu cassé cette image là", poursuit ce spécialiste. Mais selon lui, ces excès ne sont pas forcément illogiques. "C'est quelqu'un qui a débuté en première division à 16 ans et qui, à 18 ans, est adoubé par tout le monde, gagne énormément d'argent...", énumère le journaliste. À l'aube de sa majorité, le prodige espagnol a déjà remporté l'Euro 2024 avec l'Espagne et disputé 106 matchs avec le Barça. À titre de comparaison, Lionel Messi avait dû attendre ses 20 ans pour passer le cap des 100 matchs disputés avec le club catalan.

Selon Juan-Jose Dorado, Lamine Yamal souffre également d'un manque d'encadrement au quotidien. "Il est mal conseillé, voire pas du tout conseillé", estime le journaliste qui pointe des "influences qui laissent à désirer", à commencer par son jeune père, Mounir Nasraoui (33 ans), victime d'une attaque au couteau après une rixe dans la ville catalane de Rocafonda. Le 21 juillet, il sera même entendu par le juge comme... suspect dans cette affaire. Il est en effet soupçonné d'avoir fixé le rendez-vous de la bagarre.

Et au sein de son club, le FC Barcelone, Lamine Yamal ne bénéficie pas d'un environnement aussi protecteur que ses prédécesseurs. "Il va falloir que le vestiaire l'encadre. Avant, au Barça, vous aviez Xavi, Iniesta, Guardiola. Vous aviez des cadres pour les jeunes joueurs qui arrivaient. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas", note Juan-José Dorado, soulignant le rajeunissement considérable de l'effectif barcelonais entre les années 2010 et aujourd'hui. Reste que le niveau de performance affiché par le prodige catalan permet d'entretenir l'optimisme. Ses premières foulées sur les pelouse de Liga au mois d'août permettront, ou non, de dissiper les doutes.