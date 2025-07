PSG : Luis Enrique va-t-il être sanctionné après son altercation avec João Pedro ?

Après la défaite cuisante du Paris Saint-Germain (3-0) en finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea, une échauffourée a éclaté entre les joueurs des deux équipes. L'entraîneur parisien Luis Enrique y a pris part et s’en est pris à l’attaquant João Pedro. L’Espagnol risque-t-il d’être sanctionné ?



Après la défaite du PSG, méconnaissable lors de la finale de la Coupe du monde des clubs, tous les regards se tournent maintenant vers son entraîneur, Luis Enrique.

Ce dernier a pris part à une altercation sur le terrain juste après le coup de sifflet final. Il a même asséné un coup au joueur de Chelsea João Pedro et risque désormais une sanction.

Un coup de sang

Tout part d'une brouille à la fin de la rencontre entre Gianluigi Donnarumma, le gardien du PSG, et João Pedro, un attaquant de l'équipe anglaise. Alors que le ton monte, Luis Enrique s'approche visiblement pour s'interposer, mais le joueur de Chelsea le repousse. À ce moment, le coach parisien le bouscule et lui porte une main au visage avant que le joueur ne tombe au sol.

"On voit surtout une échauffourée générale et puis un focus à un moment donné sur M. Enrique qui semblerait mettre une gifle. Mais on n'a pas vraiment les images au début et à la fin et donc c'est très difficile de savoir ce qu'il s'est passé", relate Patrick Lhermite, ancien vice-président de la Commission fédérale des arbitres. Désormais, la Commission de Discipline de la FIFA pourrait décider de se saisir de cette affaire, avec comme sanction possible plusieurs matchs de suspension. "De 1 à 6 matchs en fonction de ce qu'ils retiendront", fait savoir Patrick Lhermite.

"Si c'est juste une échauffourée avec un geste de repousser. Ils peuvent classer sans suite, s'ils considèrent qu'il y a eu une provocation. Et puis ça peut aller jusqu'à 6 match, si là ils considèrent qu'il y a un coup porté. Après, il est interdit de banc de touche et à la FIFA, il peut être interdit d'accès au vestiaire", explique-t-il. Reste à savoir si une éventuelle sanction pourrait concerner la Ligue 1 et la Ligue des champions ou seulement les compétitions organisées par la FIFA.