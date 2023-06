Après son départ du PSG, Lionel Messi accueilli en Chine comme un héros

Le footballeur Lionel Messi, qui jouit en Chine d'une immense popularité, est arrivé samedi à Pékin en jet privé pour un match amical, où le vainqueur du Mondial 2022 avec l'Argentine a été accueilli par des fans en liesse. "Messi ! Messi !", ont scandé plusieurs centaines de supporters qui l'attendaient à l'aéroport, arborant le maillot rayé bleu et blanc du numéro 10 de l'Albiceleste, selon des images virales publiées sur les réseaux sociaux.

Plusieurs centaines d'autres patientent devant son hôtel dans l'est de la capitale chinoise, non loin des rives de la rivière Liangma très prisées des Pékinois pour les promenades. Plusieurs banderoles souhaitent en anglais et en espagnol la bienvenue au septuple Ballon d'or.

Foule devant l'hôtel

Les supporters, d'abord calmes et plutôt réservés, se mettent soudainement à crier en choeur le nom de leur idole à l'approche d'un bus qui pourrait être celui de Lionel Messi. Une marée de perches à selfies et téléphones portables s'agitent, tandis qu'une foule envahit le hall de l'hôtel où loge le champion du monde dans l'espoir de l'apercevoir. En vain.

"J'ai attendu de 9 heures à midi", indique à l'AFP Liu Yuheng, vêtu du maillot du Barça où Messi a passé l'immense partie de sa carrière. "Je pensais qu'il arriverait par la porte principale mais pas par la porte arrière. J'étais un peu déçu de ne pas le voir", déplore le jeune homme de 26 ans. "Comme je n'ai pas réussi à acheter de billet pour le match, j'ai réservé une chambre dans le même hôtel que Messi et j'espérais l'apercevoir", explique-t-il.

"Voir Messi !"

L'Argentine championne du monde, menée par son capitaine Messi, disputera le 15 juin à Pékin un match amical contre l'Australie, au Stade des travailleurs de Pékin, tout juste rénové et d'une capacité de 68.000 spectateurs. La rencontre marquera le grand retour du football international en Chine, après trois années de restrictions sanitaires qui ont vidé les stades et entraîné une cascade d'annulations de compétitions sportives.

Le choc sera une revanche des huitièmes de finale de la Coupe du monde organisée au Qatar fin 2022, où l'Argentine l'avait emporté 2-1 contre les Socceroos. L'arrivée en Chine du champion du monde était à la mi-journée le sujet le plus discuté sur le réseau social Weibo. "Je veux absolument voir Messi !", écrivait une internaute au diapason d'autres commentaires.

"Je ressens encore les émotions du match qui a consacré l'Argentine au Mondial", soulignait un autre en référence à la victoire de l'Albiceleste après une finale de légende contre la France en décembre (3-3, 4 tab à 2).

Septième déplacement en Chine

Sur une vidéo largement commentée en ligne, Messi est vu dans un couloir de l'aéroport de Pékin bloqué par deux policiers. Des échanges inaudibles ont lieu avec des personnes semblant être de son entourage. Des internautes supposent un couac avec le passeport de leur idole. Ce déplacement en Chine est le septième pour Lionel Messi, le dernier remontait à 2017, selon les médias locaux.

Le joueur de 35 ans, qui a choisi de quitter le Paris Saint-Germain pour poursuivre sa carrière aux Etats-Unis à l'Inter Miami, disputera un autre match amical, contre l'Indonésie à Jakarta le 19 juin, dans le cadre de cette tournée asiatique.