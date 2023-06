«Il n'y a pas à avoir peur» de Manchester City : l'entraîneur de l'Inter Simone Inzaghi confiant avant la finale

Simone Inzaghi s'est montré serein avant la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l'Inter Milan. L'entraîneur des Intéristes a affirmé que son équipe n'avait pas peur de Manchester City pourtant en quête d'un triplé Coupe d'Europe, Championnat et Coupe d'Angleterre. "Il s'agit d'un match de football, il n'y a pas de peur à avoir", a déclaré le technicien italien. "Nous les respectons beaucoup, mais nous sommes fiers de jouer cette finale parce que nous la voulions de toutes nos forces." À Istanbul ce samedi, l'Inter disputera sa première finale de Ligue des champions depuis 13 ans, lorsque, sous les ordres de José Mourinho, elle avait remporté la compétition face au Bayern Munich, en 2010.

"Une erreur de parler de peur"

Face au City de Pep Guardiola, les Italiens devront museler aura pourtant la redoutable attaque de City, emmenée par Erling Haaland, qui a déjà fait trembler les filets 12 fois en Europe cette saison et qui terminera, selon toute vraisemblance, meilleur buteur de l'édition 2023 de la Ligue des champions. Alessandro Bastoni est l'un des trois défenseurs centraux qui seront chargés de surveiller le Norvégien. "On a peur des assassins, pas des footballeurs. Ce serait une erreur de parler de peur", a déclaré l'Intériste. "Ce n'est pas Haaland contre l'Inter, c'est Manchester City contre l'Inter. Il n'y a pas de peur, mais juste un bon niveau de tension. J'ai hâte d'y être".

Les Citizens disputent deuxième finale de Ligue des champions en trois ans et abordent le choc de samedi après avoir humilié le Real Madrid en demies et forts de leurs titres en Premier League et en FA Cup.