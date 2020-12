Hospices de Beaunes : "100% du produit" de la vente pour les hospitaliers

La 160ème vente des vins des Hospices de Beaune aura bien lieu cet après-midi, à 14h30, sous les Halles de Beaunes. Mais cette édition bouleversée par la crise sanitaire ne sera pas comme les précédentes. Les Hospices Civils de Beaune et Christie's s'adaptent et demandent aux participants de s’engager à observer un protocole sanitaire strict. Les organisateurs et le Château de Chambord font œuvre commune pour proposer une pièce de charité, dite "Pièce des présidents", une pièce d’exception qui sera vendue aux enchères par Christie’s, au profit des hospitaliers de France victimes de la Covid-19.

Une vente "particulière"

"Cette vente est particulière parce que pour la première fois depuis toujours, nous serons entre nous, entre Bourguignons exclusivement. On va évoluer dans un cadre sanitaire extrêmement strict puisque la vente physique va se tenir sous les Halles de Beaune, mais avec un nombre très limité d'acheteurs enregistrés qui vont suivre ce protocole sanitaire qu'on connaît. Donc cette année, on va évoluer en vase clos", commente François Labet, Président du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne.

La jauge de la vente est réduite de moitié, et il n'y aura pas de dégustation. Pour cette édition, la vente sera présidée par trois personnalités : "Marc Lavoine, Florent Pagny et Pascal Obispo, qui ont créé et chanté la fameuse chanson qui loue les Hospitaliers ("Les gens du secours" ndlr). Marc Lavoine devrait être présent par écran interposé, dévoile François Labet.

Pour les hospitaliers

Et justement, la vente de charité cette année est à destination des hospitaliers. "C'est un Clos-de-la-roche Grand Cru, un grand cru de la Côte de Nuits, cuvée Georges Kritter. Ce Clos-de-la-roche est élevé dans un fût très particulier et cet ensemble s'appelle la "Pièce des présidents". C'est vraiment de la charité : le directeur des Hospices de Beaune nous a assuré que 100% du produit de cette vente serait donné aux Hospitaliers".

La vente démarre ce dimanche à 14h30, sur place et également en ligne.