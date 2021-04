Vaccinodrome du Stade de France : Stéphane Troussel appelle à protéger la "première ligne"

INTERVIEW

À partir de mardi et pour plusieurs mois, le Stade de France, situé en Seine-Saint-Denis, va se transformer en vaccinodrome géant afin d'administrer environ 10.000 doses de produits anti-Covid-19 par semaine. Invité sur Europe 1 dimanche, le président socialiste de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, appelle le Premier ministre Jean Castex à "aller encore plus loin" en élaborant une stratégie de vaccination "spécifique" à destination des "professionnels en première ligne" et en particulier des enseignants.

"C'est maintenant qu'il faut le faire"

"C'est le sens d'une proposition qu'avec Mathieu Hanotin, le maire (PS) de Saint-Denis, nous faisons ce (dimanche) matin, dans une lettre ouverte" à l'attention de Jean Castex et publiée dans Le JDD, souligne Stéphane Troussel. "Au moment où va s'ouvrir ce grand centre de vaccination, nous proposons au Premier ministre, parce que nos deux collectivités se sont beaucoup impliquées dans l'ouverture de ce centre, d'aller encore plus loin et de déployer une stratégie de vaccination spécifique pour les professionnels en première ligne", développe le président de département.

Celui-ci rappelle par ailleurs que Jean Castex avait "salué" lors d'une visite à Saint-Denis, des "initiatives" destinées à fournir une vaccination aux "publics les plus les plus précaires avec un centre dédié". Quant à la stratégie spécifique pour la première ligne, "c'est maintenant qu'il faut le faire", insiste Stéphane Troussel.

"Les cibles actuelles éligibles à la vaccination ne nous paraissent pas suffisamment adaptées à la jeunesse et aux métiers de la Seine-Saint-Denis", poursuit-il. "Les dotations de doses du mois d'avril pour le Stade de France peuvent permettre d'accueillir les professionnels de la petite enfance et des établissements scolaires qui souhaitent se faire vacciner. Si nous ne le faisons maintenant, au cours de ces trois ou quatre semaines de fermeture des crèches, des écoles, des collèges et des lycées, (nous aurons) toutes les chances de les rouvrir à partir du 26 avril."