Vaccination : des milliers de pompiers se mobilisent pour faire les injections

Le gouvernement accélère encore la cadence de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Pour atteindre l'objectif annoncé par le ministre de la Santé Olivier Véran des "10 millions de primovaccinés à la mi-avril", l'exécutif mobilise désormais les pompiers. Quelque 38 centres de vaccination gérés par les soldats du feu doivent être opérationnels 7 jours sur 7 dans les prochains jours. Et certains ont déjà commencé les injections, comme à Coudoux, près de Marseille. Dans ce centre, 600 vaccinations sont faites quotidiennement.

Entre 20.000 et 25.000 pompiers doivent être formés...

Pour l'heure, 2.000 pompiers ont déjà été formés à cet acte médical dans toute la France, sur les 20.000 à 25.000 que souhaite le gouvernement. Pour plus de simplicité, ces pompiers volontaires ou professionnels vaccineront avec des seringues pré-remplies. "Ce qui rend le geste encore plus simple, tout est déjà prêt", se rassure Jean-Bernard pompier lillois qui, après avoir appris les règles sanitaires de base, s'exerce à la pratique avec la simulation d'une injection sur une prothèse en mousse. "Il y a juste à piquer et à injecter, l'aiguille rentre toute seule, il n'y a aucun souci particulier."

"On a tout mis en œuvre pour offrir aux sapeurs-pompiers une formation de qualité qui leur garanti une sécurité dans l'acte", confirme de son côté le capitaine Bourrel, l'infirmier qui a mis en place cette vaccination express pour les pompiers du Nord. Ici, ce sont 270 pompiers qui ont été formés en trois jours seulement. Une participation massive dans ce que le médecin colonel Brimont compare à un véritable effort de guerre. "Comme dans toute guerre, il y a un effort à faire et je pense que nos sapeurs-pompiers sont habilités pour aller au bout de cette démarche de vaccination de masse le plus rapidement possible pour protéger les gens."

... pour vacciner dans les "méga centres" et les lieux reculés

Outre les vaccinodromes départementaux, les pompiers seront également présents dans ce qu'on appelle des "méga centres" comme le Stade de France en région parisienne, le Vélodrome de Marseille ou encore le stade Gerland de Lyon. Mais les populations isolées ne sont pas oubliées : une centaine d'unités mobiles sont d'ailleurs déjà actives pour aller vacciner les territoires reculés.

Une fois que les 38 centres seront sur pieds, il faudra être capable de tenir la cadence de 530.000 injections par semaine.