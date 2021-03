Vacances de Pâques : "On prend des risques", s'inquiètent les professionnels du tourisme

Les vacances de Pâques tournent au casse-tête. 19 départements sont sous sous mesures de confinement et leurs habitants ne peuvent en principe plus quitter leur département en raison des restrictions liées au Covid-19. C'est déjà plus de 20 millions de personnes qui sont concernées et l’exécutif pourrait encore serrer la vis dans les jours à venir. À l'approche des vacances, les professionnels du tourisme font grise mine et peinent à s'organiser. À Lacanau, en Gironde, nombreux sont ceux qui ne savent pas s'ils vont avoir des clients et s'ils doivent recruter ou non des saisonniers.

Des réservations "d'ultra dernière minute"

Le directeur de l’Office de Tourisme Médoc-Atlantique, Nicolas Jabaudon, est confiant sur l'arrivée de touristes, mais les premiers chiffres ne sont pas encourageants. "Pour les locations de vacances en ligne sur les grandes plateformes nationales et internationales, sur les vacances de Pâques, nous sommes à des taux de réservation de 18 à 21%, ce qui est faible." Une situation qui n'est pas entièrement liée au Covid. "On est dans des tendances de réservations d'ultra dernière minute. La crise ne fait qu'amplifier ce phénomène", explique-t-il.

De ce fait, "plus on avance dans le calendrier, moins on a de visibilité. Toutes les annonces vont vers plus de restrictions." Nicolas Jabaudon décèle deux tendances chez les professionnels. D'abord "ceux, comme nous à l'Office du tourisme, qui, par exemple, embauchons du personnel saisonnier. On a signé les contrats et il y a une dizaine qui sont arrivés. Ils ont commencé lundi dernier. Et il y en a d'autres qui vont arriver mi-avril", détaille-t-il. L'autre option adoptée par les "structures touristiques, les hébergements de plein air, par exemple" est de décaler leur date d'ouverture, parfois jusqu'en mai.

Miser sur le tourisme de proximité ?

Mais certains décident de prendre le risque. C'est ce qu'a fait l’Airotel Océan. Ce camping 5 étoiles d’un peu plus de 9 hectares, doté d’un parc aquatique de 5000 m2 prépare la réouverture même si certaines interrogations demeurent. "On attend les décisions gouvernementales pour pouvoir savoir dans quelles conditions vont pouvoir se faire l'ouverture de l'espace aquatique, quelque chose sur lequel on n'a encore aucune information à ce jour, et les accès au spa, sauna, hammam et espace détente" explique Myriam Vignolles. "On a aussi des saisonniers qui sont arrivés. On prend des risques, mais on est optimistes pour pouvoir en tout cas accueillir nos clients."

Son optimisme est partagé par Cécile Braure qui a décidé de rouvrir l’école de glisse, qu’elle dirige avec son mari, sur le lac de Lacanau, Evolution 2. Stand up paddle, kitesurf, ou encore location de vélo seront à disposition des touristes, même locaux. "On imagine que la Nouvelle-Aquitaine viendra profiter et qu'on fera du tourisme de proximité pour démarrer", explique-t-elle. C'est en tout cas ce qu'elle espère car, "avec l'Ile-de-France et le Rhône confinés on ne sait pas jusqu'à quand, on a besoin de cette clientèle pour faire des vacances de Pâques convenables".

La place des saisonniers dans la balance

Pour elle aussi, la problématique des saisonniers se pose. "Nous embauchons à partir du 1er avril trois personnes. Nous sommes en train de nous poser la question de la nécessité de les embaucher en 35 heures ou de faire des plus petits contrats. Si jamais nous sommes obligés de fermer, on utilisera le chômage partiel", résume-t-elle.

Pour ces professionnels du tourisme, il est important d'être là pour leurs clients mais aussi pour les saisonniers qui comptent sur eux. C'est d'autant plus vrai qu'ils en auront absolument besoin cet été, ce qui plaide en faveur d'un recrutement dès maintenant.