Pâques : toutes nos adresses gourmandes pour des pièces chocolatées originales

La fête de Pâques 2021 risque aussi de se passer en petit comité, en raison de la crise du Covid-19. Mais hors de question de réduire notre jauge de plaisir ! Le chocolat (noir, blanc ou même végan) est roi en ce week-end pascal et les plus gourmands d'entre nous ne dirons pas le contraire. Cette année, on ose se faire plaisir avec des créations classiques et gourmandes comme les œufs de Pâques mais aussi avec des créations plus originales comme des chocolats en forme de super-héros. Pour cela, on suit les recommandations gourmandes de Marion Sauveur, qui a réalisé une liste des endroits gourmands à tester partout en France.

Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici

Les incontournables œufs de Pâques

Maison Mazet

Le lieu : "Je vous emmène à Montargis pour débuter ce voyage, à la maison Mazet", explique Marion Sauveur. "Le spécialiste des pralines depuis le XVIIe siècle, ces éclats d’amandes enrobées dans du sucre caramélisé, propose un œuf en chocolat entièrement recouvert de pralines. C’est très fin. Il existe dans différentes tailles."

Le prix : à partir de 6 euros.

Le site internet : www.mazetconfiseur.com.

Maison Aleph

Le lieu : "Toujours pour les amateurs d’œufs, direction Paris cette fois et la maison Aleph. Elle propose un assortiment de nids de Pâques, en cheveux d'ange bien dorés sur lesquels sont posés des œufs garnis aux parfums orientaux : praliné pistache, ganache sésame ou pâte d'abricot. C'est petit mais mignon. Et on voyage !"

Le prix : à partir de 30 euros la boîte de 6 œufs.

Le site internet : www.maisonaleph.com.

L'hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu

Le lieu : "Si vous êtes en Bretagne dans le Finistère, je vous conseille l'œuf de Nolwenn Corre de l’hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu. Elle réalise un œuf écoquillé en chocolat blanc duquel dépasse un drôle d’oiseau en chocolat noir. Ce nouveau-né vous séduira à coup sûr !"

Le prix : 15 euros.

Le site internet :www.pointe-saint-mathieu.com.

Les créations les plus originales

Les petits bonheurs

Le lieu : "Je vous emmène d’abord à Grenoble chez Thierry Court. Il propose cette année une collection de super-héros : de Batman, en passant par Superman ou Hulk. 13 figurines à croquer."

Le prix : à partir de 35 euros.

Le site internet : www.petitsbonheurs.fr.

Vincent Guerlais

Le lieu : "Les chocolatiers rivalisent de créativité cette année, ils ont été nombreux à être inspirés par les animaux. À Nantes, Vincent Guerlais propose les héros sortis tout droit des fables de Jean de La Fontaine. Mon favori est le corbeau et son fromage."

Le prix : à partir de 26,30 euros.

Le site internet : www.vincentguerlais.com.

Edwart

Le lieu : "À Paris, le chocolatier Edwart nous fait voyager avec ses animaux à la conquête des grands crus de cacao venus des quatre coins du monde. Il y en a de toutes les tailles", explique la chroniqueuse. "Mon préféré est la tête de koala garni d’un praliné vegan. Il se déguste à la petite cuillère."

Le prix : 19 euros.

Le site internet : www.edwart.fr.

Nicolas Bernardé

Le lieu : "Le meilleur ouvrier de France, Nicolas Bernardé, à la Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine, nous emmène dans son jardin au milieu des insectes. Plus vrais que nature : je fonds pour sa chenille sur sa pomme ou la coccinelle en chocolat noir et dulcey (chocolat blond). Ce spécialiste des cakes en un créé un pour Pâques praliné et chocolat : de la pure gourmandise."

Le prix : à partir de 39 euros.

Le site internet :www.nicolas-bernarde.com.

Les créations les plus artistiques

La maison Sève

Le lieu : "De très belles pièces et notamment à Lyon : la maison Sève, qui travaille directement la fève de cacao pour réaliser son chocolat. Cette année, la maison lyonnaise propose des créations fleuries : les œuf en chocolat sont recouverts de fleurs de toutes les couleurs. Tellement minutieux ! C'est magnifique !"

Le prix : à partir de 35 euros.

Le site internet : www.chocolatseve.com

Cédric Grolet

Le lieu : "À Paris, je ne vous présente pas Cédric Grolet, le meilleur pâtissier du monde 2018. Le pâtissier du Meurice a transformé sa noisette en œuf. La gourmandise est composée d'une coquille dorée qui cache une ganache chocolat combinée à un praliné noisettes, avec des noisettes entières torréfiées. Et la bonne nouvelle c'est qu'il se décline dans plusieurs tailles."

Le prix : à partir de 30 euros.

Le site internet :www.cedric-grolet.com.

Lenôtre

Le lieu : "Si vous rêvez d'un centre de table, ne cherchez plus ! La maison Lenôtre propose notamment cette année un arbre en trois dimensions en chocolat végan. Des éclats de pistaches viennent décorer le pied de l'arbre. Pas sûr que vous ayez envie de le croquer tellement il est beau."

Le prix : 55 euros.

Le site internet :www.lenotre.com.

Patrick Agnellet

Le lieu : "Et enfin, Patrick Agnellet à Annecy a dessiné un tableau entièrement en chocolat, avec un lapin dans un œuf. Une oeuvre pour tous les goûts puisque ce tableau est au chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc. Une gourmandise à partager."

Le prix : 45 euros.

Le site internet : www.patrickagnellet.com.

Et pour ceux qui veulent changer du tout chocolat…

Hugo et Victor

Le lieu : "Si vous aimez la guimauve et le praliné, je ne peux que vous conseiller l'œuf à la coque d'Hugo et Victor. Le pâtissier Hugues Pouget à la tête de la maison parisienne réalise cette gourmandise uniquement sur commande. Un véritable travail d'orfèvre pour cet œuf en guimauve à la vanille, au cœur praliné aux noisettes du Piémont, posé sur un nid en chocolat dulcey."

Le prix : 15 euros.

Le site internet :www.hugovictor.com.

La Fabrique givrée

Le lieu : "Un autre œuf à la coque en trompe-l'oeil, mais cette fois glacé : celui de la Fabrique givrée, à Paris. Il est composé d'un biscuit moelleux à l'amande, un parfait glacé à la vanille de Madagacar, garni de caramel coulant, et d'un sorbet mangue. Parfait en fin de repas ! "

Le prix : 20 euros les 6 oeufs.

Le site internet : www.lafabriquegivree.com.

Babka Zana

Le lieu : "Si vous êtes fan de pralinés, j'ai ce qu'il vous faut : la babka signée Pierre Marcolini et Sarah et Emmanuel Murat de Babka Zana. Cette brioche feuilletée, à la fois moelleuse et croustillante, est garnie de crème de chocolat, de brisures de noix de pécan, de praliné pistaches et de praliné noisettes du Piémont. Une véritable gourmandise qui se présente sous forme d'un nid de Pâques à partager… ou pas."

Le prix : 32 euros.

Le site internet : www.babkazana.com.

Magnà

Le lieu : "Enfin pour les amateurs de salé, je vous conseille de déguster le panettone à la truffe signé Christophe Louie et le Chef Julien Serri de Magnà. À la pâte briochée et beurrée se mêle une truffe noire, des noisettes et du parmesan. Une gourmandise subtile que vous pouvez déguster en entrée. Ce panettone est proposé en série limitée pour la fin de la saison de la truffe."

Le prix : 39 euros.

Le site internet : www.magnalapizza.com.