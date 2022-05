Roland-Garros : une charity box collecte le matériel des joueurs pour des associations

Roland Garros lance une nouvelle initiative pour la bonne cause. L'organisation du tournoi de tennis lance une borne de dons, emboîtant ainsi le pas à d'autres tournois de Grand Chelem. Une évidence pour la Tunisienne Ons Jabeur, sixième joueuse mondiale. "C'est une excellente idée de faire ça parce qu'on a beaucoup de chaussures qu'on jette finalement et qu'on aimerait bien donner à son équipe qui en ont besoin", a-t-elle confié.

Destinés aux personnes en situation de précarité

Des centaines de raquettes, de chaussures et de polos déposés dans ces bornes par les joueurs, mais aussi par les ramasseurs de balles qui vont donc avoir une deuxième vie. Ils seront collectés à l'issue du tournoi par l'association Emmaüs Solidarité. Et tout ce matériel sera redistribué à des personnes en situation de précarité, éloignées de la pratique sportive.

Du matériel pour la pratique sportive au quotidien

Mais si une raquette de la star Rafael Nadal et un maillot porté par Novak Djokovic font rêver, les fans vont devoir revoir leurs attentes à la baisse. En effet, aucun objet collector de Roland-Garros ne fera partie de la "charity box". "On ne va pas forcément distribuer du matériel qui est marqué", confie Claire Hallé, responsable RSE à la Fédération française de tennis. "Par exemple, si ce sont les chaussures de Rafael Nadal, la raquette de Djokovic, on ne veut pas que le produit devienne un objet collector ou qu'il soit revendu. On veut vraiment que le matériel sportif serve dans la pratique du quotidien."

Même engagement responsable au niveau de la restauration. Chaque matin, à 6 heures, les plateaux-repas et les invendus alimentaires sont récupérés et redistribués dans la foulée à l'Armée du Salut et à des Centres d'Hébergement d'Urgence en Île-de-France.