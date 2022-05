Carlos Alcaraz : «Je suis prêt à jouer un rôle à Roland-Garros»

EXCLUSIF

Il est la nouvelle star du tennis masculin. Le joueur Carlos Alcaraz a fait son entrée dans l'arène de Roland-Garros ce dimanche, affrontant l'Argentin Juan Ignacio Londero. Une victoire écrasante, 6-4/6-2/6-0. Le jeune sportif de 19 ans donne le ton Porte d'Auteuil, confiant ses ambitions dans un Grand Chelem qui a vu son compatriote, Rafael Nadal sacré 13 fois, depuis 2005.

"Je crois que je suis prêt à jouer un rôle à Roland-Garros", a confié Carlos Alcaraz au micro d'Europe 1, partenaire du tournoi de Roland-Garros. "L'année dernière, c'était ma première participation à Roland-Garros. Je pense que j'ai joué quelques bons matches, mais j'étais un apprenti joueur qui se préparait pour l'avenir. L'année dernière, je suis venu pour jouer des matches, acquérir de l'expérience et je pense que cette année est différente. Cette année, je suis un meilleur joueur. J'ai grandi, j'ai beaucoup plus d'expérience."

"Je ne dois pas me mettre de pression"

Le joueur originaire de Murcia, au sud de l'Espagne, suit depuis son plus jeune âge les matchs sur les courts de terre battue. "Roland-Garros est un tournoi que je regarde depuis que j'ai 5 ou 6 ans", a-t-il raconté. "Depuis que j'ai commencé à regarder le tennis à la télévision, j'ai toujours vu ce tournoi et pour moi, pouvoir y participer signifie beaucoup. J'espère pouvoir faire un bon travail." Aujourd'hui, il reste concentré sur son objectif : "Je sais que je ne dois pas me mettre de pression et que je dois jouer mon jeu et c'est ce que je fais."

Mercredi 25 mai, Carlos Alcaraz affrontera l'Espagnol Albert Ramos-Viñolas.