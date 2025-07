Article Suggestions

En pleine canicule, certains jeunes n’hésitent pas à entrer dans des propriétés privées pour profiter des piscines en toute illégalité. Des incivilités source de violences, de dégâts et de désagréments pour les propriétaires de piscine qui n’en peuvent plus. Sur la Côte d'Azur, certains sont contraints de faire appel à la police et à des sociétés privées de gardiennage.