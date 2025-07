Violences verbales, physiques, intimidations... Les Français exclus d'une piscine en Suisse cet été

À Porrentruy, dans le Jura suisse, les Français ne sont plus les bienvenus à la piscine municipale. La commune interdit l’accès tout l’été après des débordements répétés, principalement causés, selon la mairie, par de jeunes Français venus en nombre depuis la frontière toute proche.



C’est l’une des plus belles piscines de ce coin de Suisse : trois grands bassins, une pataugeoire, un toboggan et une pelouse impeccable. Mais tout l’été, les Français n’y auront plus accès. À Porrentruy, dans le Jura suisse, le conseil municipal a tranché : accès interdit aux non-résidents suisses jusqu’au 31 août. Seuls seront admis les titulaires d’un permis de travail valide ou d’un certificat de résidence en Suisse. Une mesure assumée.

"Je n’aime pas être dans la discrimination, mais il y a un constat clair : 90 à 95 % des jeunes exclus depuis le début de la saison ne sont pas de chez nous. Ce sont des jeunes entre 16 et 25 ans", explique Philippe Eggertswyler, le maire de la commune. Depuis plusieurs semaines, cette piscine frontalière, située à seulement 15 kilomètres de la France, est littéralement prise d’assaut. Des groupes de jeunes venus des villes voisines françaises y multiplieraient les incivilités.

"On a renforcé la sécurité"

"On parle de violences verbales, physiques, d’intimidation, de non-respect du règlement. On a renforcé la sécurité, mais ça ne suffit plus", déplore l’élu. Alors la commune a choisi de trancher : cet été, la tranquillité passera avant la libre circulation. En Suisse, on ne badine pas avec le règlement. Même au bord de la piscine.