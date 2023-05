Strasbourg : à l'approche des beaux jours, ces enfants viennent apprendre à nager pour éviter le drame cet été

"Je pense que tout le monde a déjà eu une frayeur plus ou moins grande". Comme pour Judith, la noyade de son enfant est l'une des nombreuses sources d'angoisse pour les jeunes parents. Et alors que les beaux jours arrivent à grand pas, certains décident d'initier leurs progénitures à la nage afin d'éviter le drame durant l'été, période lors de laquelle 400 personnes meurent noyées (sur un total de 1.000 victimes chaque année).

Toutes les semaines, Anouar emmène donc son fils de cinq ans et sa fille de neuf ans, ceinture bien attachée autour de la taille, dans cette piscine strasbourgeoise. "C'est important parce que le petit ne sait pas très bien nager. Je fais très attention", assure ce père de famille. "Je ne sais pas nager, mais je sais aller sous l'eau dans le petit bassin", précise le garçonnet." À l'école par exemple, on doit aller faire du canoé. Si on est dans l'eau, on peut se noyer. Mais grâce à ça, je sais nager", témoigne sa sœur aînée.

"Être à l'aise dans l'eau"

Trois fois par semaine, ce maître-nageur dispense des cours aux plus petits. "Le premier objectif, c'est de mettre la tête dans l'eau et de s'immerger complètement. Mais aussi se laisser flotter sur le ventre, sur le dos, sauter en eau profonde avec la perche ou sans la perche. Bref, être à l'aise dans l'eau. L'idée, c'est qu'une fois qu'ils sont dans l'eau, ils ne tombent pas en panique, mais se débrouillent pour reprendre de l'air et revenir au bord le plus rapidement possible".

Le professionnel incite également les parents à inscrire leurs enfants au stage intensif proposé durant chaque vacances scolaires.